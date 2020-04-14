İngiltere’de sağlık çalışanları isyan ediyor

İngiltere’de hükümetin sağlık çalışanlarını koronavirüs vakalarında koruyacak ekipman temin etmemesine tepkiler yükselerek devam ediyor.

Hergün bine yakın insanın koronavirüsten hayatını kaybettiği ve toplam ölüm rakamının 12 bine yaklaştığı ülkede, sağlık çalışanları hala koruyucu (kit) tıbbi malzemeden mahrum.

Ülkede faaliyet gösteren Hastabakıcılar ve Yardımcı Sağlık Görevlileri Sendikası, Royal College of Nursing (RCN) üyelerine, koruyucu tıbbi araç gereçlerin sağlanmaması durumunda son tedbir olarak hastaların tedavisini yapmamasını ögüt verdi.

ÇÖP TORBASINDAN ÖNLÜK YAPAN HEMŞİRELER VİRÜSE YAKALANDI

Kısa süre önce kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalan 3 hemşirenin korona virüsü testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

Başbakan Boris Johnson’un yoğun bakımda olduğu İngiltere’de kısa süre önce 3 hemşire kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbaları giyerek hastalara bakmak zorunda kalmıştı. Birkaç hafta önce İngiltere’nin Harrow bölgesinde bulunan Northwick Park Hastanesi’nde çalışan 3 hemşirenin kişisel koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle vardiyalarında çöp torbası giyerek hastalara hizmet vermek zorunda kaldıkları ortaya çıkmıştı.

Hemşireler uygun maskeleri, eldivenleri ve diğer koruyucu ekipmanları olmadığı için klinik atık torbalarına sarılmış bir fotoğraflarını sosyal medyada paylaşmıştı. Hemşireler salgının İngiltere’de zirve yapmadığı Mart ayı içinde çöp torbaları giyerek inisiyatif kullanmak zorunda kaldıklarını, Sağlık Bakanlığı’nın kendilerine kişisel koruyucu ekipman vermediği için başka seçenekleri kalmadığını belirtmişti.

Salgının İngiltere’ye yayılmasının üzerinden bir buçuk aya yakın zaman geçmesine ragmen gerekli koruyucu tıbbi malzemelerin temin edilmemesi nedeniyle 35 sağlık çalışanının hayatını kaybetmesi medyanın da gündeminde.

Bugünkü Daily Mirror gazetesi hayatını kaybeden 35 sağlık çalışanının fotoğraflarını birinci sayfasında yayınlayarak, sağlık çalışanlarının daha fazla ölmemesi için NHS’in acil koruyucu tıbbi malzeme temin etmesi çağrısı yaptı.

BAŞBAKAN VE SAĞLIK BAKANININ TAKDİRİ YETMEZ

Muhafazakar Parti hükümetinin sağlık çalışanlarına koruyucu tıbbi malzeme temin etmesinde gecikmesi milletvekillerinin de tepkilerine yolaçtı.

İşçi Partisi Tottenham Milletvekili David Lammy sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, “Doktorlar. Hemşireler, Bakım hizmeti verenler, Sağlıkçılar, Hapishane memurları, Öğretmenler, bu krizde başkalarına bakmak ve onları korumak için hayatlarını riske atan her hayati çalışanın güvenli olması için doğru ekipmana ihtiyacı vardır. Gecikmeyin artık” diyerek Mirror gazetesinin konuyla ilgili sayfasına yer verdi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock ve Başbakan Boris Johnson, Kovid-19 testlerinin pozitif çıkması sonrası kısa sürede tedavi olmuşlar ve ardından da sağlık çaylışanlarına teşekkür etmişlerdi. Başbakan ve Sağlık Bakanın’nın önlemleri artırmak yerine teşekkürle yetinmesi sağlık sektöründe hayal kırıklığı ve tepkileri beraberinde getirmişti.