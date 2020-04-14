Toplum üyemiz iki kardeş bir hafta ara ile koronavirüs sebebiyle hayatlarını kaybetti

2 hours önce
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Birleşik Krallıkta Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Kıbrıslı toplum üyelerimizin sayısı 62 olarak açıklandı. Bilinen 62 ölüm, 62 ailenin ocağına ateş düşürürken, bazı ailelerin acısı ikiye katlandı.

Londra’da matematik öğretmenliği yapan ve bir hafta önce korona virüsten dolayı hayatını kaybeden 62 yaşındaki Erdal Yılmaz’ın 66 yaşındaki kardeşi Erbay Yılmaz’ın kaderi de kardeşi gibi oldu.

2 çocuk babası Erbay Yılmaz, koronavirüs nedeniyle can verdi. Koronavirün ilk olarak aldığı kardeş Erdal Yılmaz’ın yaklaşık bir ay önce bronşit şikayeti ile hastaneye başvurduğu, bir süre yatılı tedavi gördükten sonra ise doktorların ‘hastanede kal’ tavsiyesine uymayarak taburcu olduğu öğrenildi.

Evine gittikten bir süre sonra öksürük, yüksek ateş, ishal ve nefes darlığı belirtileri başgösteren Erdal Yılmaz yeniden hastaneye başvurdu. Tedaviye alınan Erdal Yılmaz bir süre direndi ancak 6 Nisan tarihinde korona virüse yenik düştü.

Erdal Yılmaz’ın ölümünden sadece 6 gün sonra ise kardeşi Erbay Yılmaz aynı hastalıktan hayata gözlerini yumdu. 66 yaşındaki iki çocuk babası Erbay Yılmaz’ın İngiltere’de bir şöfor okulu sahibi olduğu biliniyor.

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