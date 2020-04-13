İngiltere’de Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 11 bin 329’a yükseldi

2 hours önce
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Sağlık Bakanlığı tarafından bugün yaılan açıklamaya göre Birleşik Krallık genelinde 717 kişinin daha Koronavirüs sebebiyle hastanelerde yaşamlarını yitirdikleri duyruldu.

Yapılan son açıklama ile Birleşik Krallık’taki hastanelerde Koronavirüs’ten ölenlerin sayısı 11 bin 329’a yükselmiş oldu.

Açıklamda ayrıca yapılan tester sonucunda 88 bin 821 kişide Koronavirüse rastlandığı belirtilerek, Birleşik Krallık genelinde 290 bin 720 kişiye test yapıldığı duyuruldu.

NHS İngiltere’den bu sabah yapılan açıklamaya göre ülke genelindeki hastanelerde Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 667 kişi daha artarak, toplamda 10 bin 261 kişiye ulaştı.

NHS İngiltere’nin açıklamasında ülkede salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin 17 ile 101 yaş aralığında olduğu belirtilerek, vefat eden 40 kişinin hiçbir sağlık sorunun olmadığına dikkat çekildi.

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