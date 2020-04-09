Hükümetten yardım kuruluşları için yeni maddi yardım paketi

İngiltere’de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kaptıktan sonra durumu kötüleştiği için yoğun bakıma alınan Başbakan Boris Johnson’ın iyileşmekte olduğu ve yatakta oturabildiği bildirildi.

Başbakan Yardımcısı Rishi Sunak, salgınla ilgili günlük basın toplantısında Johnson’ın durumuna ilişkin bilgi verdi.

Johnson’ın halen yoğun bakımda olduğunu ancak durumunun iyileşme gösterdiğini söyleyen Sunak, “Ayrıca size yatakta oturduğunu ve klinik ekibiyle olumlu bir iletişim kurduğunu da söyleyebilirim.” dedi.

Sunak, Başbakan’ın durumunun, bu hastalığın ayrım yapmadığını herkese hatırlattığını belirtti.

Kovid-19 salgını nedeniyle ülkede hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 938 artarak 7 bin 97’e çıkarken, Başbakan Yardımcısı Sunak, yardım kuruluşları için 750 milyon sterlinlik bir destek paketi açıkladı.

Sunak, böyle bir dönemde yardım kuruluşlarının kapanmasının önlenmesi gerektiğini ifade etti.