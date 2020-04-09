Evinin bahçesinde 1950’lerden kalma gömülü araba buldu

3 hours önce
0 425 Bir dakikadan az

 kentinde, koronavirüs salgınında evde kalan bir adam, düzenleme yaptığı bahçesinde gömülü 1950’lerden kalma bir araba buldu.

John Brayhaw, Ford Popular modeli olduğu düşünülen arabayı bahçesinin tam ortasında görünce çok şaşırdığını belirterek “Arabanın neden burada olduğuna dair hiç fikrim yok. Arabayı tek parça halinde dışarı çıkarmayı çok isterim ama iş makinesi olmadan bunu yapmam mümkün değil” dedi.

Brayshaw gri renkli arabanın motoru ve plakasının da yerinde olduğunu söyledi. Bunun eski bir askeri araç olabileceği söyleniyor.

Halk arasında daha çok “Ford Pop” adıyla bilinen Ford Popular, Ford İngiltere tarafından 1953-1962 yılları arasında üretildi. Ford Anglia ve Ford Prefect’e ucuz bir alternatif olarak çıkarılan Ford Popular, o dönemde ülkenin her yerinde büyük rağbet gördü.

Arabayı bulan John Brayhaw gizemi çözmek için sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

1 min önce
2

İngiltere Alman ordusunda solunum cihazı istedi

4 hours önce
265

İngiltere bozuk Koronavirüs test kiti satan Çin’den parasını geri istiyor

5 hours önce
1,376

İngiltere’de dünyayı tedirgin eden araştırma

5 hours önce
774

İngiltere’de koruyucu ekipman eksikliği nedeniyle çöp torbalarıyla çalışan hemşireler koronavirüse yakalandı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.