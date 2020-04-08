İngiltere’de Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 7 bin 97’ye yükseldi

KORONAVİRÜS salgının acı bilançosunu paylaşan İngiltere Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada 938 kişinin daha hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından paylaştığı rakamlara göre 7 Nisan saat 17.00 itibarıyla Koronavirüs sebebiyle sadece hastanelerde yaşamını yitiren kişi sayısı 7 bin 97’ye yükseldi.

Açıklamada ayrıca 8 Nisan saat 09.00 itibarıyla Birleşik Krallık’ın genelinde toplam 232 bin 708 kişiye virüs testi yapıldığı ve 5 bin 492 kişi de daha virüse rastlanarak toplam vaka sayısının 60 bin 733 ulaştığı belirtildi.

Hayatını kaybedenlerin yaş aralığının 22 ile 103 arasında olduğu belirtilirken, yaş aralığı 35 ile 96 olan 46 kişinin daha önce farklı sağlık sorunlarının olmadığına dikkat çekildi.