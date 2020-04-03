İngiliz yazardan tartışma yaratan Korona önerisi: Gönüllülere bulaştıralım

İngiliz yazar Salley Vickers, Koronavirüsle mücadelede başarı sağlamak için sağlıklı gönüllülere kontrollü bir şekilde virüs bulaştırılmasını önerdi.

Koronavirüsün etkisini giderek artırdığı İngiltere’de yazar Salley Vickers’tan yetkililere flaş bir çağrı geldi. Cambridge mezunu 72 yaşındaki Vickers, Guardian’a yazdığı mektupta Sağlık Bakanı Matt Cummings’e seslenerek, Koronavirüs araştırmalarına katkı sağlamak için sağlıklı gönüllülere virüs bulaştırılması gerektiğini söyledi.

Yaşı itibarıyla en yüksek risk grubunda bulunan Vickers, “Benim gibi gönüllü insanlara kontrollü şartlar artında virüs enjekte edilebilir” dedi. Bu sayede salgına karşı geliştirilecek aşı ve ilaçların önünün açılabileceğini savunan Vickers, “Bu şekilde sunacağım bir hizmet, evde oturup yeni romanımı yazmaktan daha değerli olacaktır” ifadelerini kullandı.

Vickers’ın önerisine benzer bir öneri salgının ilk günlerinde İngiliz hükümetinin de gündemindeydi. Başbakan Boris Johnson, virüsün nüfusa zaman içinde kontrollü bir şekilde yayılmasıyla ‘sürü bağışıklığı’ kazanılmasını hedefliyordu. Ancak önlemlerin yetersizliğiyle birlikte vaka sayılarının hızla artması eleştirileri beraberinde getirmişti. Bununla birlikte Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Cummings de virüse yakalanan isimler arasına katılmıştı.

Kontrollü virüs bulaştırmadan bahseden bir başka isim ise Red Bull F1 takımı üyelerinden Helmut Marko’ydu. Marko, sezon başlamadan önce genç ve sağlıklı olan pilotlarına bağışıklık kazandırmak için virüs bulaştırmayı önerdiğini ancak bunun kabul görmediğini açıklamıştı.