İngiltere’de Koronavirüs sebebiyle 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

İngiltere’nin en genç Koronavirüs kurbanı 13 yaşındaki bir çocuk oldu.

Sky News’te yer alan habere göre sağlık sorunu olmayan 13 yaşındaki Ismail Mohamed A. isimli çocuğun Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiği duyuruldu.

Güney Londra’da yaşayan 13 yaşındaki çocuğun dün sabah Kings College Hastanesinde yaşamını yititrdiği belirtildi.

Vefat eden çocuğun cenaze işlemleri için sosyal medya üzerinden bağış kampanyası başlatıldı.

Madinah College tarafından oluşturlan bağış sayfasında, vefat eden 13 yaşındaki çocuğun söz konusu okulda öğretmenlik yapan bir kişinin kardeşi olduğu belirtildi.

4 bin poundluk bağış kampanyasında şu ana kadar 10 bin pounddan fazla bağış yapıldı.