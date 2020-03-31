İngiltere’de Koronavirüs sebebiyle 13 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti

\r\n\r\n\u0130ngiltere'nin en gen\u00e7 Koronavir\u00fcs kurban\u0131 13 ya\u015f\u0131ndaki bir \u00e7ocuk oldu.\r\n\r\nSky News'te yer alan habere g\u00f6re sa\u011fl\u0131k sorunu olmayan 13 ya\u015f\u0131ndaki Ismail Mohamed A. isimli \u00e7ocu\u011fun Koronavir\u00fcs sebebiyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi duyuruldu.\r\n\r\nG\u00fcney Londra'da ya\u015fayan 13 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fun d\u00fcn sabah Kings College Hastanesinde ya\u015fam\u0131n\u0131 yititrdi\u011fi belirtildi.\r\n\r\nVefat eden \u00e7ocu\u011fun cenaze i\u015flemleri i\u00e7in sosyal medya \u00fczerinden ba\u011f\u0131\u015f kampanyas\u0131 ba\u015flat\u0131ld\u0131.\r\n\r\nMadinah College taraf\u0131ndan olu\u015fturlan ba\u011f\u0131\u015f sayfas\u0131nda, vefat eden 13 ya\u015f\u0131ndaki \u00e7ocu\u011fun s\u00f6z konusu okulda \u00f6\u011fretmenlik yapan bir ki\u015finin karde\u015fi oldu\u011fu belirtildi.\r\n\r\n4 bin poundluk ba\u011f\u0131\u015f kampanyas\u0131nda \u015fu ana kadar 10 bin pounddan fazla ba\u011f\u0131\u015f yap\u0131ld\u0131.