İngiltere’den olay rapor: “43 milyon kişide korona var”

\r\n\r\nYeni tip koronavir\u00fcs\u00fcn (Kovid-19) Avrupa'ya yay\u0131lmas\u0131n\u0131 yava\u015flatmak ve bast\u0131rmak i\u00e7in uygulamaya konan sosyal mesafe tedbirlerinin 120 bine kadar muhtemel \u00f6l\u00fcm\u00fc \u00f6nlemi\u015f olabilece\u011fi belirtildi.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de\u00a0h\u00fck\u00fcmetin kontroll\u00fc salg\u0131n stratejisinin y\u00fcz binlerce ki\u015finin \u00f6l\u00fcm\u00fcne neden olaca\u011f\u0131n\u0131 ortaya koyarak h\u00fck\u00fcmetin politikas\u0131n\u0131 de\u011fi\u015ftiren Imperial College, 11 Avrupa \u00fclkesinde okullar\u0131n kapat\u0131lmas\u0131 ve \u00fclke \u00e7ap\u0131nda karantina gibi \u00f6nlemlerin muhtemel etkilerini ele alan bir rapor yay\u0131mlad\u0131.\r\n\r\nAlmanya, Avusturya, Bel\u00e7ika, Danimarka, Fransa, \u0130ngiltere, \u0130sve\u00e7, \u0130svi\u00e7re, \u0130spanya, \u0130talya ve Norve\u00e7'i kapsayan ara\u015ft\u0131rmaya g\u00f6re, bu \u00f6nlemler sayesinde 21 bin ile 120 bin aras\u0131nda \u00f6l\u00fcm\u00fcn \u00f6n\u00fcne ge\u00e7ilmi\u015f olabilir.\r\n\r\nImperial College \u00f6\u011fretim \u00fcyelerinden Prof. Axel Gandy, yapt\u0131\u011f\u0131 de\u011ferlendirmede, "Bulgular\u0131m\u0131z sosyal mesafe veya karantina gibi \u00f6nlemlerin zaten \u00e7ok say\u0131da hayat kurtard\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve hayat kurtarmaya devam edece\u011fini g\u00f6steriyor." dedi.\r\n\r\nSalg\u0131n\u0131n etkisinin b\u00fcy\u00fckl\u00fc\u011f\u00fcne i\u015faret eden Gandy, "Ancak m\u00fcdahaleler olmasa \u00e7ok daha k\u00f6t\u00fc olurdu. \u00d6nlemleri uygulamada tutmak, salg\u0131n\u0131 kontrol etmek a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok \u00f6nemli." ifadesini kulland\u0131.\r\n\r\nRaporun yazarlar\u0131ndan Dr. Samir Bhatt ise "\u00c7ok say\u0131da can\u0131n kurtar\u0131ld\u0131\u011f\u0131na inan\u0131yoruz. Bununla birlikte salg\u0131n\u0131 tam olarak kontrol alt\u0131na almay\u0131 ba\u015farabildi\u011fimizi s\u00f6yleyemeyiz. Ayr\u0131ca \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki haftalarda daha kat\u0131 kararlar\u0131n al\u0131nmas\u0131 gerekip gerekmedi\u011fini s\u00f6ylemek i\u00e7in de \u00e7ok erken." de\u011ferlendirmesinde bulundu.\r\n\r\nRaporda, 28 Mart'a kadar bu 11 \u00fclkede 7-43 milyon aras\u0131nda insana koronavir\u00fcs bula\u015fm\u0131\u015f olabilece\u011fi tahmininde de bulunuldu.