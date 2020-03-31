Belçika’da 12 yaşındaki çocuk koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Belçika’da koronavirüse yakalanan 12 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Belçika sağlık yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, koronavirüs tanısı konan 12 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan hükümet sözcüsü Dr. Emmanuel Andre, yaşanan can kaybının ‘çok nadir bir durum olduğunu’ ve ölümden ötürü şoke olduklarını söyledi.

Olayla birlikte, koronavirüs salgını nedeniyle Belçika’da ilk defa bir çocuk hayatını kaybetmiş oldu.