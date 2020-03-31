NATO’nun siyasi rolünü değerlendirecek ‘akil adamlar’ belli oldu

\r\n\r\nNATO\u00a0Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, \u0130ttifak\u0131n siyasi boyutunu g\u00fc\u00e7lendirmek i\u00e7in de\u011ferlendirme s\u00fcreci y\u00fcr\u00fctecek ki\u015filerin listesini a\u00e7\u0131klad\u0131.\r\n\r\nNATO\u00a0Genel Sekreteri\u00a0Jens Stoltenberg, yapt\u0131\u011f\u0131 yaz\u0131l\u0131 a\u00e7\u0131klamada, ge\u00e7en sene Londra'da d\u00fczenlenen\u00a0NATO\u00a0Liderler Toplant\u0131s\u0131'nda \u0130ttifak\u0131n siyasi boyutunun g\u00fc\u00e7lendirilmesi i\u00e7in bir uzman grubu kurulmas\u0131 karar\u0131 al\u0131nd\u0131\u011f\u0131n\u0131 an\u0131msatt\u0131.\r\n\r\nS\u00f6z konusu grubun 5 erkek ve 5 kad\u0131ndan olu\u015faca\u011f\u0131n\u0131 aktaran Stoltenberg, grubun ba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131n\u0131\u00a0Thomas de Maiziere\u00a0ve\u00a0Wess Mitchell'in birlikte y\u00fcr\u00fctece\u011fini duyurdu.\r\n\r\nGrubun\u00a0NATO'nun gelecekte nas\u0131l daha fazla siyasi rol \u00fcstlenece\u011fine ili\u015fkin \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fctece\u011fini belirten Stoltenberg, ayn\u0131 zamanda \u0130ttifak\u0131n birli\u011fi, m\u00fcttefikler aras\u0131nda siyasi koordinasyon ve dayan\u0131\u015fma konular\u0131nda tavsiyelerde bulunaca\u011f\u0131n\u0131 kaydetti.\r\n\r\nStoltenberg, grubun \u00fcye \u00fclkelerin h\u00fck\u00fcmetleri,\u00a0Kuzey Atlantik Konseyi,\u00a0NATO'nun karar alma mekanizmas\u0131 ve t\u00fcm ilgili akt\u00f6rlerle irtibatta olaca\u011f\u0131n\u0131 belirtti.\r\nT\u00fcrkiye grupta yer alacak\r\n'Akil adamlar' grubunda 29 \u00fcyesi olan\u00a0NATO'nun T\u00fcrkiye dahil 10 \u00fclkesinden isimler yer alacak.\u00a0Grupta, T\u00fcrkiye'den halihaz\u0131rda\u00a0NATO\u00a0Genel Sekreter Yard\u0131mc\u0131l\u0131\u011f\u0131 g\u00f6revini y\u00fcr\u00fcten B\u00fcy\u00fckel\u00e7i\u00a0Tacan \u0130ldem\u00a0bulunacak.\r\n\r\nAkil adamlar grubunda Kanada'dan\u00a0Greta Bossenmaier, Danimarka'dan\u00a0Anja Dalgaard-Nielsen, Fransa'dan\u00a0Hubert V\u00e9drine, Almanya'dan\u00a0Thomas de Maizi\u00e8re, \u0130talya'dan\u00a0Marta Dassu, Hollanda'dan\u00a0Hema Verhagen, Polonya'dan\u00a0Anna Fotyga, \u0130ngiltere'den\u00a0John Bew\u00a0ve ABD'den\u00a0Wess Mitchell\u00a0yer alacak.