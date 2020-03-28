Oxford Üniversitesi, aşı çalışmalarını hızlandırdı

Koronavirüs salgınında vaka ve ölü sayısı gün geçtikçe artarken, bilim insanları da zamana karşı yarışarak aşı bulmak için yoğun bir mesai harcıyor.

Oxford Üniversitesi’nden bilim insanları, 510 sağlıklı ve gönüllü kişiyi aşı projesine dahil etti.

OXFORD’DA 510 GÖNÜLLÜYLE AŞI DENEMESİ

Yaşları 18-55 arasında değişen gönüllülere, haftalar içinde başlayacak denemeler kapsamında “ChAdOx1 nCoV-19” aşısı uygulanacak.

Söz konusu aşı, katılımcıların taranması sırasında, Halk Sağlığı İngiltere (PHE) laboratuvarındaki hayvan üzerinde de değerlendirilmeye devam edecek.

AŞILARIN ERKEN ÇIKMA İHTİMALİ

Edward Jenner Aşı Araştırmaları Enstitüsü’nden Profesör Adrian Hill, “Aşılar sıfırdan tasarlanmakta ve benzeri görülmemiş bir oranda ilerliyor. Yapılacak olan deneme, koronavirüse karşı aşılamanın fizibilitesini değerlendirmek için kritik olacak ve aşılar erken dağıtılabilir.” dedi.

EBOLA’YA KARŞI AŞI ÜZERİNDE ÇALIŞTILAR

Oxford ekibi, daha önce 2014 yılında Batı Afrika’daki Ebola salgını sırasında hızlı bir aşı üzerinde çalışmıştı. Hill, koronavirüsün “daha büyük bir sorun” olduğunu söyledi.

AYLAR SÜREBİLİR

Koronavirüse yakalanmayan insanlara ihtiyaç duyan bilim insanlarının, hamileleri ve anneleri projenin dışında tutacağı belirtildi. Aşı, bazı gönüllülere uygulanacak ve diğer gönüllüler kontrollü enjeksiyona tabi tutulacak. Bilim adamlarının, aşının etkili olup olmadığını bilmelerinin aylar sürmesi bekleniyor.

ÇİN’İN BİLDİRDİĞİ GÜN BAŞLADILAR

Çin’in, koronavirüs salgınının ayrıntılarını Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirdiği gün çalışmalara başlayan Oxford Üniversitesi araştırmacılarının, o günden bu yana hayvanlar üzerindeki denemeler ve insanlara yönelik test konularında hızlı bir ilerleme kaydettiği bildirildi.

HEDEF, AŞIYI ERKEN BULMAK

Birleşik Krallık Hükümeti Baş Bilimsel Danışmanı Patrick Vallance, 12-18 aylık zaman diliminin, aşının hazır olması için uygun bir aralık olduğunu söyledi. Ancak Oxford ekibi, aşıyı daha kısa bir zamanda elde etmeyi hedefliyor.

ÇİN VE ABD’DEKİ ÇALIŞMALAR

Öte yandan, Çin ve ABD’deki araştırmacılar halihazırda Faz 1 klinik çalışmalarını yürütüyor. Bu da, aşının gönüllü insanlar üzerinde test edildiği anlamına geliyor. Çalışmalarda amaç, aşının güvenli olup olmadığı ve bağışıklık sisteminde bir tepki meydana getirip getirmediğini görmek…

6 AYLIK SÜRE MÜMKÜN

Oxford Üniversitesi’nde Pediatrik Enfeksiyon ve Bağışıklığı bölümünden Profesör Andrew Pollard, aşı bulunması konusunda süreye işaret ederek, “Altı ayın mümkün olduğuna inanıyorum, ancak bunun gerçekleşmesi için birçok şeyin olması gerekiyor.”ifadelerini kullandı.