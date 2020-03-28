Oxford Üniversitesi, aşı çalışmalarını hızlandırdı

Koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda vaka ve \u00f6l\u00fc say\u0131s\u0131 g\u00fcn ge\u00e7tik\u00e7e artarken, bilim insanlar\u0131 da zamana kar\u015f\u0131 yar\u0131\u015farak a\u015f\u0131 bulmak i\u00e7in yo\u011fun bir mesai harc\u0131yor.\r\n\r\nOxford \u00dcniversitesi'nden bilim insanlar\u0131, 510 sa\u011fl\u0131kl\u0131 ve g\u00f6n\u00fcll\u00fc ki\u015fiyi a\u015f\u0131 projesine dahil etti.\r\nOXFORD'DA 510 G\u00d6N\u00dcLL\u00dcYLE A\u015eI DENEMES\u0130\r\nYa\u015flar\u0131 18-55 aras\u0131nda de\u011fi\u015fen g\u00f6n\u00fcll\u00fclere, haftalar i\u00e7inde ba\u015flayacak denemeler kapsam\u0131nda "ChAdOx1 nCoV-19" a\u015f\u0131s\u0131 uygulanacak.\r\n\r\nS\u00f6z konusu a\u015f\u0131, kat\u0131l\u0131mc\u0131lar\u0131n taranmas\u0131 s\u0131ras\u0131nda, Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 \u0130ngiltere (PHE) laboratuvar\u0131ndaki hayvan \u00fczerinde de de\u011ferlendirilmeye devam edecek.\r\nA\u015eILARIN ERKEN \u00c7IKMA \u0130HT\u0130MAL\u0130\r\nEdward Jenner A\u015f\u0131 Ara\u015ft\u0131rmalar\u0131 Enstit\u00fcs\u00fc'nden Profes\u00f6r\u00a0Adrian Hill, "A\u015f\u0131lar s\u0131f\u0131rdan tasarlanmakta ve benzeri g\u00f6r\u00fclmemi\u015f bir oranda ilerliyor. Yap\u0131lacak olan deneme, koronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 a\u015f\u0131laman\u0131n fizibilitesini de\u011ferlendirmek i\u00e7in kritik olacak ve a\u015f\u0131lar erken da\u011f\u0131t\u0131labilir." dedi.\r\nEBOLA'YA KAR\u015eI A\u015eI \u00dcZER\u0130NDE \u00c7ALI\u015eTILAR\r\nOxford ekibi, daha \u00f6nce 2014 y\u0131l\u0131nda Bat\u0131 Afrika'daki Ebola salg\u0131n\u0131 s\u0131ras\u0131nda h\u0131zl\u0131 bir a\u015f\u0131 \u00fczerinde \u00e7al\u0131\u015fm\u0131\u015ft\u0131. Hill, koronavir\u00fcs\u00fcn \u201cdaha b\u00fcy\u00fck bir sorun\u201d oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\nAYLAR S\u00dcREB\u0130L\u0130R\r\nKoronavir\u00fcse yakalanmayan insanlara ihtiya\u00e7 duyan bilim insanlar\u0131n\u0131n, hamileleri ve anneleri projenin d\u0131\u015f\u0131nda tutaca\u011f\u0131 belirtildi. A\u015f\u0131, baz\u0131 g\u00f6n\u00fcll\u00fclere uygulanacak ve di\u011fer g\u00f6n\u00fcll\u00fcler kontroll\u00fc enjeksiyona tabi tutulacak.\u00a0Bilim adamlar\u0131n\u0131n, a\u015f\u0131n\u0131n etkili olup olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bilmelerinin aylar s\u00fcrmesi bekleniyor.\r\n\u00c7\u0130N'\u0130N B\u0130LD\u0130RD\u0130\u011e\u0130 G\u00dcN BA\u015eLADILAR\r\n\u00c7in'in, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n ayr\u0131nt\u0131lar\u0131n\u0131 D\u00fcnya Sa\u011fl\u0131k \u00d6rg\u00fct\u00fc'ne bildirdi\u011fi g\u00fcn \u00e7al\u0131\u015fmalara ba\u015flayan Oxford \u00dcniversitesi ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar\u0131n\u0131n, o g\u00fcnden bu yana hayvanlar \u00fczerindeki denemeler ve insanlara y\u00f6nelik test konular\u0131nda h\u0131zl\u0131 bir ilerleme kaydetti\u011fi bildirildi.\r\nHEDEF, A\u015eIYI ERKEN BULMAK\r\nBirle\u015fik Krall\u0131k H\u00fck\u00fcmeti Ba\u015f Bilimsel Dan\u0131\u015fman\u0131\u00a0Patrick Vallance, 12-18 ayl\u0131k zaman diliminin, a\u015f\u0131n\u0131n haz\u0131r olmas\u0131 i\u00e7in uygun bir aral\u0131k oldu\u011funu s\u00f6yledi. Ancak Oxford ekibi, a\u015f\u0131y\u0131 daha k\u0131sa bir zamanda elde etmeyi hedefliyor.\r\n\u00c7\u0130N VE ABD'DEK\u0130 \u00c7ALI\u015eMALAR\r\n\u00d6te yandan,\u00a0\u00c7in ve ABD'deki ara\u015ft\u0131rmac\u0131lar halihaz\u0131rda Faz 1 klinik \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131n\u0131 y\u00fcr\u00fct\u00fcyor. Bu da, a\u015f\u0131n\u0131n g\u00f6n\u00fcll\u00fc insanlar \u00fczerinde test edildi\u011fi anlam\u0131na geliyor. \u00c7al\u0131\u015fmalarda ama\u00e7, a\u015f\u0131n\u0131n g\u00fcvenli olup olmad\u0131\u011f\u0131 ve ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131k sisteminde bir tepki meydana getirip getirmedi\u011fini g\u00f6rmek...\r\n6 AYLIK S\u00dcRE M\u00dcMK\u00dcN\r\nOxford \u00dcniversitesi'nde Pediatrik Enfeksiyon ve Ba\u011f\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131 b\u00f6l\u00fcm\u00fcnden Profes\u00f6r\u00a0Andrew Pollard, a\u015f\u0131 bulunmas\u0131 konusunda s\u00fcreye i\u015faret ederek, "Alt\u0131 ay\u0131n m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funa inan\u0131yorum, ancak bunun ger\u00e7ekle\u015fmesi i\u00e7in bir\u00e7ok \u015feyin olmas\u0131 gerekiyor."ifadelerini kulland\u0131.