Johnson’ın korona virüs testi pozitif çıkınca, başdanışmanı koşarak uzaklaştı

\u0130ngiltere Ba\u015fbakan\u0131 Boris Johnson'\u0131n korona vir\u00fcs testinin pozitif \u00e7\u0131kmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 ba\u015fbakanl\u0131k binas\u0131ndan ko\u015farak uzakla\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u00c7in'de ortaya \u00e7\u0131kan ve t\u00fcm d\u00fcnyaya yay\u0131lan korona vir\u00fcs salg\u0131n\u0131 \u0130ngiltere'de kraliyet ailesinden sonra h\u00fck\u00fcmete s\u0131\u00e7rad\u0131. Ba\u015fbakan Johnson'\u0131n korona vir\u00fcs testinin pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131n\u0131 duyurmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan Johnson'\u0131n Ba\u015fdan\u0131\u015fman\u0131 Dominic Cummings'in ba\u015fbakanl\u0131k binas\u0131ndan \u00e7\u0131karken ko\u015farak uzakla\u015ft\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de toplam korona vir\u00fcs vakas\u0131 14 bin 543'e, hayat\u0131n\u0131 kaybedenler ise 759'a ula\u015ft\u0131.\r\n\r\n\r\n