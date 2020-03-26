İngiltere’de açık kalması gereken dükkanlar listesi güncellendi

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na kar\u015f\u0131 \u00f6nlemlerini art\u0131ran \u0130ngiltere'de h\u00fck\u00fcmet, "a\u00e7\u0131k kalmas\u0131 gerekli sat\u0131\u015f noktalar\u0131" ile ilgili olarak \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc bir g\u00fcncelleme yapt\u0131. Son listede, alkoll\u00fc i\u00e7ki satan k\u00fc\u00e7\u00fck marketler de yer al\u0131yor.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de alkoll\u00fc i\u00e7ki satan k\u00fc\u00e7\u00fck marketler, koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131nda "a\u00e7\u0131k kalmas\u0131 gerekli sat\u0131\u015f noktalar\u0131" aras\u0131na girdi.\r\n\r\nBu karar, s\u00fcpermarket zincirlerinde bira ve \u015farap sto\u011funun h\u0131zla azalmas\u0131 sonras\u0131 al\u0131nd\u0131.\r\n\r\n\u00dclkede koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131 \u00f6nlemleri kapsam\u0131nda publar, barlar, restoranlar ve gece kul\u00fcpleri kapat\u0131lm\u0131\u015ft\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere'nin en b\u00fcy\u00fck pub zinciri Wetherspoons'un sahibi Tim Martin, kapatma karar\u0131n\u0131n ard\u0131ndan alkoll\u00fc i\u00e7ki sat\u0131\u015f\u0131n\u0131n tamamen s\u00fcpermarketlere kayd\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n"Off-licence" ad\u0131 verilen bu k\u00fc\u00e7\u00fck marketlerin, \u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc g\u00fcncellenen listeye al\u0131nmas\u0131 da kafa kar\u0131\u015f\u0131kl\u0131\u011f\u0131n\u0131 giderebilmi\u015f de\u011fil.\r\n\r\n\u00dclkede "a\u00e7\u0131k kalmas\u0131 gerekli sat\u0131\u015f noktalar\u0131" hen\u00fcz netle\u015fmezken, \u0130ngiliz Sanayi Konfederasyonu'ndan Carolyn Fairbairn bir\u00e7ok firman\u0131n bu konuda bilgi sahibi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 savundu.\r\n\r\nBisiklet ve ara\u00e7 yedek par\u00e7a ma\u011fazas\u0131 zinciri Halfords'\u0131n kapatmama karar\u0131 sosyal medyada bir boykot kampanyas\u0131n\u0131 d\u00f6n\u00fc\u015fm\u00fc\u015ft\u00fc.\r\n\r\n\u00c7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc g\u00fcncellenen listede, bisiklet\u00e7iler de yer ald\u0131.\r\n\r\nG\u00dcNCELLENEN 'A\u00c7IK KALMASI GEREKL\u0130 SATI\u015e NOKTALARI' L\u0130STES\u0130\r\n\r\n \tS\u00fcpermarketler ve g\u0131da sat\u0131\u015f\u0131 yap\u0131lan di\u011fer marketler\r\n \tEczaneler\r\n \tAlkol sat\u0131\u015f\u0131 yapan marketler\r\n \tBenzin istasyonlar\u0131\r\n \tGazete bayileri\r\n \tBisiklet\u00e7iler\r\n \tEv ve yap\u0131 malzemeleri sat\u0131\u015f\u0131 yapan firmalar\r\n \t\u00c7ama\u015f\u0131rhaneler ve kuru temizlemeciler\r\n \tOto tamircileri\r\n \tPet shoplar\r\n \tPostaneler\r\n \tBankalar\r\n\r\n\u00dclkenin \u00f6nemli bisiklet firmalar\u0131ndan biri olan, katlanan bisikletleri ile \u00fcnl\u00fc Brompton, Londra'daki hastanelerde g\u00f6revli sa\u011fl\u0131k \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na bisiklet \u00f6d\u00fcn\u00e7 verdi.\r\n\r\nGiyim ma\u011fazas\u0131 zinciri Next ise internetten yap\u0131lan sat\u0131\u015flar\u0131 kar\u015f\u0131layabilmek i\u00e7in, \u00e7a\u011fr\u0131 yapt\u0131\u011f\u0131 \u00e7al\u0131\u015fanlar\u0131na y\u00fczde 20 fazla \u00fccret \u00f6nerdi.\r\n\r\nFirma, konu ile ilgili yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, sipari\u015fler i\u00e7in k\u00fc\u00e7\u00fck bir g\u00f6n\u00fcll\u00fc grubuna \u00e7a\u011fr\u0131 yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 savundu.