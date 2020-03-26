Hükümet vatandaşlardan meyve sebze toplamalarını istedi

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131n\u0131n \u00fclkelere etkisi devam ediyor. \u0130ngiltere\u2019nin tar\u0131m sekt\u00f6r\u00fcnde \u00e7al\u0131\u015fan mevsimlik i\u015f\u00e7iler, salg\u0131n nedeniyle \u00fclkeye giremiyorlar. \u00c7evre bakan\u0131 meyve ve sebze toplamak i\u00e7in halka \u00e7a\u011fr\u0131da bulundu.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u00a0\u00e7ar\u015famba g\u00fcn\u00fc, vatanda\u015flar\u0131n\u0131 k\u00fcresel Koronavir\u00fcs krizi s\u0131ras\u0131nda g\u0131da tedarikini sa\u011flamak i\u00e7in meyve ve sebze toplamaya yard\u0131m etmeye \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\n\u0130ngltere\u2019nin tar\u0131m sekt\u00f6r\u00fc b\u00fcy\u00fck \u00f6l\u00e7\u00fcde mevsimlik i\u015f\u00e7ilere ba\u011fl\u0131 ancak\u00a0Koronavir\u00fcs\u00a0salg\u0131n\u0131 g\u00f6\u00e7menlerin \u00fclkeye gelmesini engelliyor.\r\n\r\n\u00c7evre Bakan\u0131 George Eustice yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada, \u201cBu bo\u015flu\u011fu doldurmak i\u00e7in \u0130ngiliz i\u015fg\u00fcc\u00fcn\u00fc seferber etmemiz ve yaz aylar\u0131nda m\u00fckemmel meyve ve sebzelerimizin insanlar\u0131n tabaklar\u0131nda oldu\u011fundan emin olmam\u0131z gerekiyor\u201d dedi.\r\n\r\nEustice \u201cEnd\u00fcstrinin halihaz\u0131rda parlak i\u015fe al\u0131m \u00e7abalar\u0131 var ve m\u00fcmk\u00fcn oldu\u011funca \u00e7ok insan\u0131 kaydolmaya te\u015fvik ederim\u201d diye ekledi.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019nin, Avrupa Birli\u011fi\u2019nden ayr\u0131lmas\u0131n\u0131n ard\u0131ndan mevsimlik i\u015f\u00e7ilerin arz\u0131 bask\u0131 alt\u0131ndayd\u0131.