İngiltere’de bir mahkum Koronavirüsten öldü

Korona virüsüne karşı stratejisiyle eleştirilen İngiltere’de, ilk kez bir mahkum Covid-19’dan öldü. 84 yaşındaki mahkumun ölümünün ardından soruşturma açılacak.

İngiltere’de 84 yaşındaki bir mahkum korona virüsünden öldü. Cambridgeshire bölgesindeki HMP Littlehey cezaevinde kalan mahkumun, 22 Mart günü hastanede öldüğü açıklandı.

Cinsel saldırı suçlarından hüküm giymiş bu kişinin, cezaevinde korona virüsünden ölen ilk mahkum olduğu belirtiliyor. Cezaevi yönetimi, “Gözaltında gerçekleşen her vakada olduğu gibi, bu olayda da bağımsız soruşturma açılacak” açıklaması yaptı.

İngiltere’de şu ana dek 10 cezaevinde 19 mahkum ile dört çalışanın virüsü kaptığı biliniyor.