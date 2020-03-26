İngiltere’de bir mahkum Koronavirüsten öldü

\r\n\r\nKorona vir\u00fcs\u00fcne kar\u015f\u0131 stratejisiyle ele\u015ftirilen \u0130ngiltere'de, ilk kez bir mahkum Covid-19'dan \u00f6ld\u00fc. 84 ya\u015f\u0131ndaki mahkumun \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fcn ard\u0131ndan soru\u015fturma a\u00e7\u0131lacak.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de 84 ya\u015f\u0131ndaki bir mahkum korona vir\u00fcs\u00fcnden \u00f6ld\u00fc.\u00a0Cambridgeshire b\u00f6lgesindeki\u00a0HMP Littlehey cezaevinde kalan mahkumun, 22 Mart g\u00fcn\u00fc hastanede \u00f6ld\u00fc\u011f\u00fc a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nCinsel sald\u0131r\u0131 su\u00e7lar\u0131ndan h\u00fck\u00fcm giymi\u015f bu ki\u015finin, cezaevinde korona vir\u00fcs\u00fcnden \u00f6len ilk mahkum oldu\u011fu belirtiliyor. Cezaevi y\u00f6netimi, \u201cG\u00f6zalt\u0131nda ger\u00e7ekle\u015fen her vakada oldu\u011fu gibi, bu olayda da ba\u011f\u0131ms\u0131z soru\u015fturma a\u00e7\u0131lacak\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131 yapt\u0131.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de \u015fu ana dek 10 cezaevinde 19 mahkum ile d\u00f6rt \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n vir\u00fcs\u00fc kapt\u0131\u011f\u0131 biliniyor.