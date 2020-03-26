İngiliz hükümeti serbest çalışan 2 milyon kişiye para yardımı yapacak

Times gazetesi İngiltere Hükümeti’nin ülkedeki 5 milyon olan serbest çalışanın 2 milyonuna koronavirüs salgınına yönelik önlemler süresince ödeme yapacağını yazdı.

Haberde aylık ödemelerin düşük gelirli olduğunu kanıtlayanlarla sınırlı olacağı ve belirli bir üst limitten ödenmesinin beklenildiği ifade edildi.

Çin’de ise koronavirüs salgını nedeniyle kapalı kalan fabrikalar geçen ay açılmaya başlasa da iptal edilen siparişler ve geciken sevkiyatlar gerekçe gösterilerek fabrikalarda işten çıkarmalar başladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s ise Türkiye ekonomisi için bu yıla ait büyüme tahminini koronavirüs nedeniyle %1.4 daralmaya düşürürken bir sonraki yıl ekonomideki toparlanmanın güçlü olmayacağı uyarısında bulundu.