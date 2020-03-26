İngiliz hükümeti serbest çalışan 2 milyon kişiye para yardımı yapacak

10 hours önce
0 1,675 Bir dakikadan az

Times gazetesi İngiltere Hükümeti’nin ülkedeki 5 milyon olan serbest çalışanın 2  milyonuna koronavirüs salgınına yönelik önlemler süresince ödeme yapacağını yazdı.

Haberde aylık ödemelerin düşük gelirli olduğunu kanıtlayanlarla sınırlı olacağı ve belirli bir üst limitten ödenmesinin beklenildiği ifade edildi.

Çin’de ise koronavirüs salgını nedeniyle kapalı kalan fabrikalar geçen ay açılmaya başlasa da iptal edilen siparişler ve geciken sevkiyatlar gerekçe gösterilerek fabrikalarda işten çıkarmalar başladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu  Moody’s ise Türkiye ekonomisi için bu yıla ait büyüme tahminini  koronavirüs nedeniyle %1.4 daralmaya düşürürken bir sonraki yıl  ekonomideki toparlanmanın güçlü olmayacağı uyarısında bulundu.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 hours önce
2,368

İngiliz hükümeti serbest çalışanlara da para yardımı yapacak

5 hours önce
328

Self-employed to get 80% of average monthly profits paid by government

2 weeks önce
1,145

Yunanistan sınırındaki durum İngiliz Hükümeti’ni endişelendiriyor

3 weeks önce
3,334

İngiliz hükümetinden koronavirüs eylem planı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin