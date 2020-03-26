İngiliz hükümeti serbest çalışan 2 milyon kişiye para yardımı yapacak

\r\n\r\nTimes gazetesi \u0130ngiltere\u00a0H\u00fck\u00fcmeti'nin \u00fclkedeki 5 milyon olan serbest \u00e7al\u0131\u015fan\u0131n 2 \u00a0milyonuna koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131na y\u00f6nelik \u00f6nlemler s\u00fcresince \u00f6deme\u00a0yapaca\u011f\u0131n\u0131 yazd\u0131.\r\n\r\nHaberde ayl\u0131k \u00f6demelerin d\u00fc\u015f\u00fck gelirli oldu\u011funu\u00a0kan\u0131tlayanlarla s\u0131n\u0131rl\u0131 olaca\u011f\u0131 ve belirli bir \u00fcst limitten\u00a0\u00f6denmesinin beklenildi\u011fi ifade edildi.\r\n\r\n\u00c7in'de ise koronavir\u00fcs salg\u0131n\u0131\u00a0nedeniyle kapal\u0131 kalan fabrikalar ge\u00e7en ay a\u00e7\u0131lmaya ba\u015flasa da\u00a0iptal edilen sipari\u015fler ve geciken sevkiyatlar gerek\u00e7e g\u00f6sterilerek\u00a0fabrikalarda i\u015ften \u00e7\u0131karmalar ba\u015flad\u0131.\r\n\r\nKredi derecelendirme kurulu\u015fu \u00a0Moody's ise T\u00fcrkiye ekonomisi i\u00e7in bu y\u0131la ait b\u00fcy\u00fcme tahminini \u00a0koronavir\u00fcs nedeniyle %1.4 daralmaya d\u00fc\u015f\u00fcr\u00fcrken bir sonraki y\u0131l \u00a0ekonomideki toparlanman\u0131n g\u00fc\u00e7l\u00fc olmayaca\u011f\u0131 uyar\u0131s\u0131nda bulundu.