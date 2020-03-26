Kadıköy’de yaşayan İngiliz öğretmen evinde ölü bulundu

\r\n\r\nEyl\u00fcl ay\u0131nda T\u00fcrkiye gelen 52 ya\u015f\u0131ndaki Robert James, Kad\u0131k\u00f6y'de \u0130ngilizce \u00f6\u011fretmenli\u011fi yap\u0131yordu. Osmana\u011fa Mahallesi'nde bir eve yerle\u015fen James'ten uzun s\u00fcre haber alamayan ev sahibi, d\u00fcn ak\u015fam saatlerinde durumu polis ekiplerine haber verdi.\r\n\r\n\u0130hbar \u00fczerine olay yerine gelen ekipler, daire kap\u0131s\u0131n\u0131n kilitli olmas\u0131 nedeniyle \u00e7ilingir \u00e7a\u011f\u0131rd\u0131.\r\n\r\n\u00c7ilingirin kap\u0131y\u0131 a\u00e7mas\u0131yla daireye giren polis 52 ya\u015f\u0131ndaki James'in yerde hareketsiz yatt\u0131\u011f\u0131n\u0131 g\u00f6rd\u00fc.\r\n\r\n\u00c7a\u011fr\u0131lan sa\u011fl\u0131k ekiplerinin yapt\u0131\u011f\u0131 incelemede Robert James'in hayat\u0131n\u0131 kaybetti\u011fi belirlendi. Yap\u0131lan ilk incelemede Robert James'in v\u00fccudunda herhangi bir darp ya da yaralanma izine rastlanmad\u0131.\r\n\r\nOlay yeri inceleme ekipleri ve polis evde bir s\u00fcre inceleme yapt\u0131. \u0130ncelemelerin ard\u0131ndan \u00f6\u011fretmenin cenazesi, kesin \u00f6l\u00fcm sebebinin belirlenmesi i\u00e7in Adli T\u0131p Kurumu'na g\u00f6nderildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili soru\u015fturmas\u0131 devam ediyor.