İngiltere’de salgın nedeniyle bazı tutuklu ve hükümlünün salıverilmesi değerlendiriliyor

\r\n\r\n\u0130ngiltere h\u00fck\u00fcmeti\u00a0Koronavir\u00fcs\u00a0salg\u0131n\u0131n\u0131n cezaevleri a\u00e7\u0131s\u0131ndan yaratt\u0131\u011f\u0131 riski azaltmak amac\u0131yla bir k\u0131s\u0131m mahkumu sal\u0131verme fikrini de\u011ferlendiriyor.\r\n\r\nAdalet Bakan\u0131 Robert Buckland vir\u00fcs\u00fcn bir \u00e7o\u011fu a\u015f\u0131r\u0131 kalabal\u0131k olan cezaevleri a\u00e7\u0131s\u0131ndan \u00e7ok b\u00fcy\u00fck bir risk olu\u015fturdu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nH\u00fck\u00fcmetin verdi\u011fi bilgiye g\u00f6re cezaevlerinde \u00e7al\u0131\u015fan personelin yakla\u015f\u0131k y\u00fczde 10'unu olu\u015fturan 3 bin 500 civar\u0131nda g\u00f6revli, Sal\u0131 g\u00fcn\u00fc itibariyle hastaland\u0131klar\u0131 i\u00e7in ya da hastal\u0131k ku\u015fkusuyla kendilerini karantinaya alm\u0131\u015f bulunuyor.\r\n\r\nBakan Buckland, baz\u0131 mahkumlar\u0131n sal\u0131verilmesinin cezaevleri \u00fczerindeki bask\u0131y\u0131 hafifletebilece\u011fini s\u00f6yledi.\r\nGe\u00e7ici izinle tahliye g\u00fcndemde\r\nParlamento'nun Adalet Komisyonu'na bilgi veren Buckland, her bir mahkumun, bir risk de\u011ferlendirmesi yap\u0131ld\u0131ktan sonra ge\u00e7ici izinle tahliye edilmesinden yana oldu\u011funu s\u00f6yledi.\r\n\r\nHamile olan 50 mahkumun da durumunu dikkatle de\u011ferlendirdi\u011fini kaydeden bakan, yarg\u0131lamalar\u0131 s\u00fcren ya da davalar\u0131n\u0131n ba\u015flamas\u0131n\u0131 bekleyen 9 bin civar\u0131nda tutuklunun da, g\u00fcvenli bulunursa kefaletle kontrol alt\u0131nda kalabilecekleri tesislere g\u00f6nderilebileceklerine i\u015faret etti.\r\n\r\nAdalet Bakan\u0131 infaz kurumunun"ya\u015fam hakk\u0131n\u0131n korunmas\u0131 ile toplumun korunmas\u0131 aras\u0131nda bir denge" bulmas\u0131 gerekti\u011fini s\u00f6yledi.\r\n\r\nAncak bakan, bir k\u0131s\u0131m tutuklu ve mahkumun tahliyesinin cezaevleri \u00fczerindeki bask\u0131lar\u0131 hafifletirken, bu ki\u015filerin denetimi y\u00fcr\u00fctecek \u015fartl\u0131 tahliye personeli \u00fczerindeki y\u00fck\u00fc art\u0131raca\u011f\u0131na da dikkat \u00e7ekti.\r\n\r\nUluslararas\u0131 Af \u00d6rg\u00fct\u00fc Amnesty International'\u0131n \u0130ngiltere masas\u0131 s\u00f6zc\u00fcs\u00fc Allan Hogarth, ya\u015fl\u0131 ve kronik hastal\u0131\u011f\u0131 olan mahkumlar\u0131n kendileri ve toplum i\u00e7in bir tehdit olu\u015fturmuyorlarsa "derhal sal\u0131verilmesi" gerekti\u011fini s\u00f6yledi.