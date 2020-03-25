İngiltere ve Almanya’nın ekonomik göstergeleri resesyon olasılığını kuvvetlendiriyor

\r\n\r\nKoronavir\u00fcs\u00fcn d\u00fcnya ekonomisini vurmas\u0131yla piyasalarda da sat\u0131\u015flar h\u0131zland\u0131, Fed ise artan sat\u0131\u015f dalgas\u0131n\u0131 engellemek i\u00e7in hafta ba\u015f\u0131nda s\u0131n\u0131rs\u0131z varl\u0131k al\u0131m\u0131 yapabilece\u011fini a\u00e7\u0131klad\u0131. Fed sonras\u0131 d\u00fcn piyasalar, son haftalar\u0131n en h\u0131zl\u0131 y\u00fckseli\u015fini g\u00f6sterdi. Bug\u00fcnk\u00fc seyre bakt\u0131\u011f\u0131m\u0131zda;\r\n\r\nAlmanya\u2019da\u00a0\u0130fo\u00a0i\u015f ortam\u0131 Endeksi \u015eubat ay\u0131ndaki 96,0 seviyesinden 86,1'e gerileyerek 2009 sonras\u0131 en d\u00fc\u015f\u00fck seviyeye indi. Almanya\u2019da PMI g\u00f6stergelerinde de son y\u0131llar\u0131n en sert d\u00fc\u015f\u00fc\u015f\u00fc ya\u015fand\u0131 ve \u00fclke ekonomisinde 2. \u00c7eyrekte %20\u2019ye yak\u0131n rekor bir daralma beklentileri de kuvvetlendi.\r\n\r\n\u0130ngiltere taraf\u0131nda da veriler olumsuz. Hen\u00fcz \u015eubat rakamlar\u0131n\u0131n a\u00e7\u0131klanmas\u0131na kar\u015f\u0131n\u00a0T\u00dcFE\u00a0\u2019de gerileme ya\u015fan\u0131yor. Birle\u015fik Krall\u0131k da Avrupa\u2019da koronavir\u00fcs\u00fcn en \u00e7ok g\u00f6r\u00fcld\u00fc\u011f\u00fc \u00fclkelerden ve Johnson h\u00fck\u00fcmeti ilk olarak durumu seyrine b\u0131rak\u0131p kendili\u011finden bir d\u00fczelme beklediklerini a\u00e7\u0131klad\u0131, ancak vaka ve can kayb\u0131n\u0131n artmas\u0131, ekonominin de durmas\u0131 ile h\u00fck\u00fcmet acil \u00f6nlemler almaya ba\u015flad\u0131. Bug\u00fcn ise Krall\u0131k veliaht\u0131 Prens Charles'\u0131n koronavir\u00fcs testi pozitif \u00e7\u0131kt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131kland\u0131.\r\n\r\nSanayinin ve ticaretin en \u00f6nemli merkezi olan Avrupa ekonomisindeki hasar \u00e7ok b\u00fcy\u00fck ve politika yap\u0131c\u0131lar resesyonun ka\u00e7\u0131n\u0131lmaz oldu\u011fu konusunda hemfikir olurken 3. \u00c7eyre\u011fi d\u00fczelmek i\u00e7in mali politikalara a\u011f\u0131rl\u0131k verilmesinde \u0131srarc\u0131.\r\nResesyon\r\nResesyon,\u00a0makroekonomide\u00a0geleneksel olarak reel gayri safi yurti\u00e7i has\u0131lan\u0131n (GSY\u0130H) iki veya daha fazla \u00e7eyrek y\u0131ll\u0131k periyotta arka arkaya negatif b\u00fcy\u00fcme g\u00f6stermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adland\u0131r\u0131labilir.Uzun bir resesyon ekonomik \u00e7\u00f6k\u00fc\u015f olarak isimlendirilir.