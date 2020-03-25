İngiltere ve Almanya’nın ekonomik göstergeleri resesyon olasılığını kuvvetlendiriyor

Koronavirüsün dünya ekonomisini vurmasıyla piyasalarda da satışlar hızlandı, Fed ise artan satış dalgasını engellemek için hafta başında sınırsız varlık alımı yapabileceğini açıkladı. Fed sonrası dün piyasalar, son haftaların en hızlı yükselişini gösterdi. Bugünkü seyre baktığımızda;

Almanya’da İfo iş ortamı Endeksi Şubat ayındaki 96,0 seviyesinden 86,1’e gerileyerek 2009 sonrası en düşük seviyeye indi. Almanya’da PMI göstergelerinde de son yılların en sert düşüşü yaşandı ve ülke ekonomisinde 2. Çeyrekte %20’ye yakın rekor bir daralma beklentileri de kuvvetlendi.

İngiltere tarafında da veriler olumsuz. Henüz Şubat rakamlarının açıklanmasına karşın TÜFE ’de gerileme yaşanıyor. Birleşik Krallık da Avrupa’da koronavirüsün en çok görüldüğü ülkelerden ve Johnson hükümeti ilk olarak durumu seyrine bırakıp kendiliğinden bir düzelme beklediklerini açıkladı, ancak vaka ve can kaybının artması, ekonominin de durması ile hükümet acil önlemler almaya başladı. Bugün ise Krallık veliahtı Prens Charles’ın koronavirüs testi pozitif çıktığı açıklandı.

Sanayinin ve ticaretin en önemli merkezi olan Avrupa ekonomisindeki hasar çok büyük ve politika yapıcılar resesyonun kaçınılmaz olduğu konusunda hemfikir olurken 3. Çeyreği düzelmek için mali politikalara ağırlık verilmesinde ısrarcı.

Resesyon

Resesyon, makroekonomide geleneksel olarak reel gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) iki veya daha fazla çeyrek yıllık periyotta arka arkaya negatif büyüme göstermesi durumudur. Ekonomide durgunluk olarak da adlandırılabilir.Uzun bir resesyon ekonomik çöküş olarak isimlendirilir.