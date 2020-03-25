İngiltere’de sağlık sorunu bulunmayan 21 yaşındaki kadın Koronavirüsten öldü

\r\n\r\n\u0130ngiltere'de hastal\u0131k ge\u00e7mi\u015fi bile olmayan 21 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 k\u0131z, Koronavir\u00fcs nedeniyle hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nKoronavir\u00fcs vakalar\u0131 ve \u00f6l\u00fcmleri her ge\u00e7en g\u00fcn art\u0131yor. \u00d6l\u00fcmc\u00fcl salg\u0131n nedeniyle 21 ya\u015f\u0131ndaki gen\u00e7 bir k\u0131z hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nReuters'\u0131n haberine g\u00f6re\u00a0\u0130ngiltere\u00a0Buckinghamshire'da ya\u015fayan 21 ya\u015f\u0131ndaki Chloe Middleton'un ailesi, gen\u00e7 k\u0131z\u0131n \u00f6l\u00fcm\u00fcn\u00fc do\u011frulayarak daha \u00f6nce hi\u00e7bir rahats\u0131zl\u0131\u011f\u0131 olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\r\n\r\n\u0130ngiliz medyas\u0131, Chloe Middleton'un ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmesini Koronavir\u00fcs\u00fcn en gen\u00e7 kurban\u0131 olarak duyurdu.\r\n"K\u0131z\u0131m\u0131n hayat\u0131n\u0131 ald\u0131"\r\nGen\u00e7 k\u0131z\u0131n annesi Diane Middleton,\u00a0Facebook\u00a0hesab\u0131ndan "Herkes l\u00fctfen Covid-19'u tekrar d\u00fc\u015f\u00fcns\u00fcn. 21 ya\u015f\u0131ndaki k\u0131z\u0131n\u0131n kaybeden bir anne olarak konu\u015fuyorum, k\u0131z\u0131m\u0131n hayat\u0131n\u0131 ald\u0131" mesaj\u0131n\u0131 payla\u015ft\u0131.\r\n"Hi\u00e7bir sorunu yoktu"\r\nChloe'nin teyzesi Emily Mistry ise, yine sosyal medya hesab\u0131nda "G\u00fczel ve iyi kalpli 21 ya\u015f\u0131ndaki ye\u011fenim Covid-19 y\u00fcz\u00fcnden \u00f6ld\u00fc. Hi\u00e7bir\u00a0sa\u011fl\u0131k\u00a0sorunu yoktu. Tasavvur edilemecek bir ac\u0131, parampar\u00e7a olduk. Vir\u00fcs yay\u0131lm\u0131yor, insanlar vir\u00fcs\u00fc yay\u0131yor. Uyar\u0131lar\u0131 hayata ge\u00e7irin, kendinizi ve di\u011ferlerini koruyun" dedi.\r\n\r\n\u0130ngiltere'de Pazar g\u00fcn\u00fc Koronavir\u00fcs\u00fcn 18 ya\u015f\u0131ndaki bir gen\u00e7 erke\u011fin ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmesine yol a\u00e7t\u0131\u011f\u0131 bildirilmi\u015fti ancak doktorlar Covid-19'un \u00f6l\u00fcmle do\u011frudan ilgisi olmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klam\u0131\u015ft\u0131.