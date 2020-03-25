İngiltere’de sağlık sorunu bulunmayan 21 yaşındaki kadın Koronavirüsten öldü

İngiltere’de hastalık geçmişi bile olmayan 21 yaşındaki genç kız, Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Koronavirüs vakaları ve ölümleri her geçen gün artıyor. Ölümcül salgın nedeniyle 21 yaşındaki genç bir kız hayatını kaybetti.

Reuters’ın haberine göre İngiltere Buckinghamshire’da yaşayan 21 yaşındaki Chloe Middleton’un ailesi, genç kızın ölümünü doğrulayarak daha önce hiçbir rahatsızlığı olmadığını söyledi.

İngiliz medyası, Chloe Middleton’un yaşamını yitirmesini Koronavirüsün en genç kurbanı olarak duyurdu.

“Kızımın hayatını aldı”

Genç kızın annesi Diane Middleton, Facebook hesabından “Herkes lütfen Covid-19’u tekrar düşünsün. 21 yaşındaki kızının kaybeden bir anne olarak konuşuyorum, kızımın hayatını aldı” mesajını paylaştı.

“Hiçbir sorunu yoktu”

Chloe’nin teyzesi Emily Mistry ise, yine sosyal medya hesabında “Güzel ve iyi kalpli 21 yaşındaki yeğenim Covid-19 yüzünden öldü. Hiçbir sağlık sorunu yoktu. Tasavvur edilemecek bir acı, paramparça olduk. Virüs yayılmıyor, insanlar virüsü yayıyor. Uyarıları hayata geçirin, kendinizi ve diğerlerini koruyun” dedi.

İngiltere’de Pazar günü Koronavirüsün 18 yaşındaki bir genç erkeğin yaşamını yitirmesine yol açtığı bildirilmişti ancak doktorlar Covid-19’un ölümle doğrudan ilgisi olmadığını açıklamıştı.