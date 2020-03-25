Birleşik Krallık’taki Bilim insanları koronavirüsün gen haritasını çıkarıyor

İngiltere bulunan en iyi araştırma gruplarından bazıları, virüsün genom dizilimini gerçekleştirerek, koronavirüsün nasıl davrandığını ve yayıldığını öğrenmeye çalışacak.

Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), Halk Sağlığı Birimleri, Wellcome Sanger Enstitüsü ve çok sayıda akademik kurumdan oluşan ‘BK Koronavirüs Genom Bilimi Konsorsiyumu’, virüsün gen haritasını çıkararak çalışmalara destek verecek.

Hastalığın bulaştığı çok sayıdaki kişiden alınan numuneler Belfast, Birmingham, Cambridge, Cardiff, Edinburgh, Exeter, Glasgow, Liverpool, Londra, Norwich, Nottingham, Oxford ve Sheffield’daki laboratuvarlara gönderilerek bulgular üzerine çalışmalar yürütülecek.

Proje, virüsün faaliyetlerini nasıl yerine getirdiğini daha iyi anlamak için genetik yapısını önceden sıralayan Çin’deki ve Fransa’daki bilim insanlarının yaptığı benzer çalışmaları takip edecek.