Birleşik Krallık’taki Bilim insanları koronavirüsün gen haritasını çıkarıyor

\u0130ngiltere bulunan\u00a0en iyi ara\u015ft\u0131rma gruplar\u0131ndan baz\u0131lar\u0131,\u00a0vir\u00fcs\u00fcn genom dizilimini ger\u00e7ekle\u015ftirerek, koronavir\u00fcs\u00fcn nas\u0131l davrand\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 \u00f6\u011frenmeye \u00e7al\u0131\u015facak.\r\n\r\nUlusal Sa\u011fl\u0131k Sistemi (NHS), Halk Sa\u011fl\u0131\u011f\u0131 Birimleri, Wellcome Sanger Enstit\u00fcs\u00fc ve \u00e7ok say\u0131da akademik kurumdan olu\u015fan 'BK Koronavir\u00fcs Genom Bilimi Konsorsiyumu', vir\u00fcs\u00fcn gen haritas\u0131n\u0131 \u00e7\u0131kararak \u00e7al\u0131\u015fmalara destek verecek.\r\n\r\nHastal\u0131\u011f\u0131n bula\u015ft\u0131\u011f\u0131 \u00e7ok say\u0131daki ki\u015fiden al\u0131nan numuneler Belfast, Birmingham, Cambridge, Cardiff, Edinburgh, Exeter, Glasgow, Liverpool, Londra, Norwich, Nottingham, Oxford ve Sheffield'daki laboratuvarlara g\u00f6nderilerek bulgular \u00fczerine \u00e7al\u0131\u015fmalar y\u00fcr\u00fct\u00fclecek.\r\n\r\nProje, vir\u00fcs\u00fcn faaliyetlerini nas\u0131l yerine getirdi\u011fini daha iyi anlamak i\u00e7in genetik yap\u0131s\u0131n\u0131 \u00f6nceden s\u0131ralayan \u00c7in'deki ve Fransa'daki bilim insanlar\u0131n\u0131n yapt\u0131\u011f\u0131 benzer \u00e7al\u0131\u015fmalar\u0131 takip edecek.\r\n\r\nV\u0130R\u00dcSTEK\u0130 DE\u011e\u0130\u015e\u0130M G\u00d6ZLEMLENECEK\r\nBu verileri kullanacak bilim insanlar\u0131, vir\u00fcs\u00fcn nas\u0131l yay\u0131ld\u0131\u011f\u0131n\u0131 ve farkl\u0131 genetik yap\u0131lar\u0131n ortaya \u00e7\u0131k\u0131p \u00e7\u0131kmad\u0131\u011f\u0131n\u0131 anlayabilmek i\u00e7in vir\u00fcs\u00fcn \u00fclke \u00e7ap\u0131nda ge\u00e7irdi\u011fi de\u011fi\u015fiklikleri izleyebilecek.\r\n\r\n