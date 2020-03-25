Londra’da koronavirüsten ölen Türk sayısı 10 oldu

\r\n\r\nLondra\u2019da koronavir\u00fcsten \u00f6len T\u00fcrk say\u0131s\u0131 10 oldu. Melik Ejder \u00dclk\u00fcmen, Mehmet Abdurrahman, Kamil Ahmet, \u015eeng\u00fcl Besim, Ahmet Ra\u015fit ve Y\u0131ld\u0131ray Faik vir\u00fcs nedeniyle ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. Can kayb\u0131n\u0131n \u00f6n\u00fcm\u00fczdeki g\u00fcnlerde h\u0131zla artmas\u0131ndan korkuluyor.\r\n\r\n\u0130ngiltere\u2019de\u00a0koronavir\u00fcs\u00a0vaka say\u0131s\u0131 ve \u00f6l\u00fcmler h\u0131zla artarken, bu sabah K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrk\u00a0Mehmet Abdurrahman\u00a0da vefat etti.\r\n\r\n\r\n\r\nAslen K\u0131br\u0131s\u2019\u0131n mehmet\u00e7ik k\u00f6y\u00fcndenolan ve Londra\u2019da ya\u015fayan 78 ya\u015f\u0131ndaki Mehmet Abdurrahman bu sabah tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fc North Middlesex\u00a0Hastanesi\u2019nde hayat\u0131n\u0131 kaybetti.\r\n\r\nAbdurrahman\u2019\u0131n gelini\u00a0Tuygu Ta\u011fma\u00e7,\u00a0kay\u0131npederinin be\u015f g\u00fcnden beri hastanede tedavi g\u00f6rd\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc belirterek bu sabah vefat haberini ald\u0131klar\u0131n\u0131 bildirdi.\r\n\r\nLONDRA\u2019n\u0131n kuzeyindekiBarnet Hastanesi\u2019nde pazartesi g\u00fcn\u00fc saat 23.00 s\u0131ralar\u0131nda vefat eden iki \u00e7ocuk babas\u0131 \u00dclk\u00fcmen\u2019in \u015feker hastal\u0131\u011f\u0131 bulundu\u011fu belirtildi. 20 y\u0131ld\u0131r Londra\u2019da ya\u015fayan \u00dclk\u00fcmen\u2019in, Southgate b\u00f6lgesinde ik\u00e2met etti\u011fi, e\u015fi ve \u00e7ocuklar\u0131n\u0131n evlerinde karantina alt\u0131na al\u0131nd\u0131\u011f\u0131 kaydedildi. Melik Ejder \u00dclk\u00fcmen\u2019in akrabas\u0131 Murat Alma, aile fertlerinin\u00a0yemek\u00a0ve i\u00e7eceklerini kap\u0131 \u00f6n\u00fcne b\u0131rakt\u0131klar\u0131n\u0131 s\u00f6yledi.\u00a0Koronavir\u00fcs\u00a0nedeniyle g\u00fcnl\u00fck hayattaki al\u0131\u015fkanl\u0131klar\u0131n de\u011fi\u015ftirilmesi gerekti\u011fini belirten Alma, \u015funlar\u0131 s\u00f6yledi: \u201cKoronavir\u00fcse kar\u015f\u0131 dikkatli olmal\u0131y\u0131z. Ev ziyaretlerinde, derneklerde, kahvelerde, market ve berber d\u00fckkanlar\u0131nda selamla\u015fma, sar\u0131lma ve \u00f6p\u00fc\u015fme gibi rutin olarak yap\u0131lan al\u0131\u015fkanl\u0131klar \u015fimdi \u00f6l\u00fcme g\u00f6t\u00fcr\u00fcyor. Bir d\u00fc\u011f\u00fcn veya ni\u015fana gidildi\u011finde kap\u0131da en az 10 ki\u015finin elini s\u0131k\u0131p, sar\u0131l\u0131p, \u00f6p\u00fc\u015f\u00fcyorsun. Giderken de yine en az 10 ki\u015fiyle kucakla\u015f\u0131p, \u00f6p\u00fc\u015f\u00fcyorsun. Bunun sevgiyle ilgisi yok. \u00d6teden beri sa\u011fl\u0131k kurallar\u0131na ayk\u0131r\u0131. Ayr\u0131ca eni\u015ftemizin naa\u015f\u0131 ceset torbas\u0131 i\u00e7inde verilecek. Torba i\u00e7indeki cesetin eni\u015ftemize ait oldu\u011funu nederen bilelim? Belki de bir ba\u015fka ki\u015finin cesedi ile kar\u0131\u015ft\u0131r\u0131ld\u0131. Bu gibi nedenlerden dolay\u0131 hastaneleri \u015feffafl\u0131\u011fa davet edip, \u00f6len ki\u015finin ceset torbas\u0131na konulurken \u00e7ekilmi\u015f foto\u011fraflar vermesini istiyoruz.\u201d\r\n\r\nLondra\u2019da uzun y\u0131llard\u0131r ya\u015fayan K\u0131br\u0131s Solu\u2019nun \u00f6nc\u00fc isimlerinden 87 ya\u015f\u0131ndaki Kamil Ahmet de hayat\u0131n\u0131 kaybetti. G\u00f6\u011f\u00fcs iltihab\u0131 nedeniyle tedavi alt\u0131nda tutulan Ahmet, d\u00fcn sabah saat 10.00 s\u0131ralar\u0131nhda ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. Ge\u00e7ti\u011fimiz y\u0131l kanser te\u015fhisi konan ve koronavir\u00fcsten ya\u015fam\u0131n\u0131 yitiren 62 ya\u015f\u0131ndaki K\u0131br\u0131sl\u0131 T\u00fcrk Y\u0131ld\u0131ray Faik\u2019in ailesi ise \u015fu a\u00e7\u0131klamay\u0131 yapt\u0131: \u201cSt Bartholomew\u2019s Hastanesi\u2019nde bypass ameliyat\u0131 olmu\u015ftu. Ba\u015far\u0131l\u0131 ge\u00e7en ameliyattan 6 g\u00fcn sonra\u00a0korona\u00a0vir\u00fcs te\u015fhisi konuldu. Pazartesi g\u00fcn\u00fc sabah saatlerinde de ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirdi. Ancak otopsi raporu cumartesi g\u00fcn\u00fc verilecek.\u201d Londra\u2019da ge\u00e7en hafta da koronavir\u00fcsten d\u00f6rt T\u00fcrk ya\u015fam\u0131n\u0131 yitirmi\u015fti.