Londra’da koronavirüsten ölen Türk sayısı 10 oldu. Melik Ejder Ülkümen, Mehmet Abdurrahman, Kamil Ahmet, Şengül Besim, Ahmet Raşit ve Yıldıray Faik virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Can kaybının önümüzdeki günlerde hızla artmasından korkuluyor.

İngiltere’de koronavirüs vaka sayısı ve ölümler hızla artarken, bu sabah Kıbrıslı Türk Mehmet Abdurrahman da vefat etti.

Aslen Kıbrıs’ın mehmetçik köyündenolan ve Londra’da yaşayan 78 yaşındaki Mehmet Abdurrahman bu sabah tedavi gördüğü North Middlesex Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Abdurrahman’ın gelini Tuygu Tağmaç, kayınpederinin beş günden beri hastanede tedavi gördüğünü belirterek bu sabah vefat haberini aldıklarını bildirdi.

LONDRA’nın kuzeyindekiBarnet Hastanesi’nde pazartesi günü saat 23.00 sıralarında vefat eden iki çocuk babası Ülkümen’in şeker hastalığı bulunduğu belirtildi. 20 yıldır Londra’da yaşayan Ülkümen’in, Southgate bölgesinde ikâmet ettiği, eşi ve çocuklarının evlerinde karantina altına alındığı kaydedildi. Melik Ejder Ülkümen’in akrabası Murat Alma, aile fertlerinin yemek ve içeceklerini kapı önüne bıraktıklarını söyledi. Koronavirüs nedeniyle günlük hayattaki alışkanlıkların değiştirilmesi gerektiğini belirten Alma, şunları söyledi: “Koronavirüse karşı dikkatli olmalıyız. Ev ziyaretlerinde, derneklerde, kahvelerde, market ve berber dükkanlarında selamlaşma, sarılma ve öpüşme gibi rutin olarak yapılan alışkanlıklar şimdi ölüme götürüyor. Bir düğün veya nişana gidildiğinde kapıda en az 10 kişinin elini sıkıp, sarılıp, öpüşüyorsun. Giderken de yine en az 10 kişiyle kucaklaşıp, öpüşüyorsun. Bunun sevgiyle ilgisi yok. Öteden beri sağlık kurallarına aykırı. Ayrıca eniştemizin naaşı ceset torbası içinde verilecek. Torba içindeki cesetin eniştemize ait olduğunu nederen bilelim? Belki de bir başka kişinin cesedi ile karıştırıldı. Bu gibi nedenlerden dolayı hastaneleri şeffaflığa davet edip, ölen kişinin ceset torbasına konulurken çekilmiş fotoğraflar vermesini istiyoruz.”

Londra’da uzun yıllardır yaşayan Kıbrıs Solu’nun öncü isimlerinden 87 yaşındaki Kamil Ahmet de hayatını kaybetti. Göğüs iltihabı nedeniyle tedavi altında tutulan Ahmet, dün sabah saat 10.00 sıralarınhda yaşamını yitirdi. Geçtiğimiz yıl kanser teşhisi konan ve koronavirüsten yaşamını yitiren 62 yaşındaki Kıbrıslı Türk Yıldıray Faik’in ailesi ise şu açıklamayı yaptı: “St Bartholomew’s Hastanesi’nde bypass ameliyatı olmuştu. Başarılı geçen ameliyattan 6 gün sonra korona virüs teşhisi konuldu. Pazartesi günü sabah saatlerinde de yaşamını yitirdi. Ancak otopsi raporu cumartesi günü verilecek.” Londra’da geçen hafta da koronavirüsten dört Türk yaşamını yitirmişti.