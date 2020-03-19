İngiltere’de Koronavirüs: Vaka sayısı 3 bin 269, ölü sayısı 144

Birleşik Krallık genelinde Koronavirüs vaka sayısı 3 bin 269’a yükselirken, virüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısınınsa 144’e ulaştığı açıklandı.

İngiltere Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre şu ana kadar 64 bin 621 kişiye Koronavirüs testi yapıldı. Yapılan testlere göre 61 bin 352 kişide virüse rastlanmazken, 3 bin 269 kişide Koronavirüs tespit edildi.

Virüs bulunan kişilerin 2 bin 756’sının İngiltere’de, 266’sının İskoçya’da, 170’inin Galler’de, 77’sinin ise Kuzey İrlanda’da görüldüğü açıklandı.

Birleşik Krallık’ta virüs vakalarının en çok görüldüğü şehir bin 221 kişi ile Londra olurken, ikinci en yüksek görülen yer 87 kişi ile Hampshire kontluğu oldu.

Toplum üyelerimizin yoğun yaşadığı bölgelerden Lewisham’da 39, Islington’da 35, Haringey ve Hackney’de 32, Enfield’de ise 30 kişinin test sonuçları pozitif çıktı.

Dünden bu yana 643 kişide daha görülen virüs sebebiyle tedavi altına alınanlardan 79 kişinin ise sağlığına kavuştuğu belirtildi.