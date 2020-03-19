İngiltere Dışişleri Bakanı: AB ile ticari ilişkileri belirleyecek görüşmeler uzaktan da yapılabilir

11 hours önce
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İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, Brexit sonrası ticari ilişkileri belirleyecek İngiltere-AB anlaşmasının geçiş döneminin biteceği Aralık 2020 sonuna kadar halen gerçekleşme şansının olduğunu söyledi.

Avam Kamarası Dış İlişkiler Komitesi’nde konuşan Bakan Raab, telekonferans yoluyla, uzaktan görüşmelerin sürdürülebilmesi için “pek çok fırsat” olduğunu kaydetti.

İngiltere-AB arasında Brexit sonrası için ticari ilişkilere dair bu hafta yapılması planlanan görüşmeler koronavirüs salgını nedeniyle askıya alınmıştı.

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