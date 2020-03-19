“İngiltere’de caddelere seyyar morglar kuruluyor” iddiası

15 hours önce
0 6,000 Bir dakikadan az

İngiltere’de koronavirüs nedeniyle bilanço her geçen gün ağırlaşıyor. 2 bin 644 vakanın görüldüğü ve 104 kişinin hayatını kaybettiği ülkede bilançonun daha ağırlaşması bekleniyor. Bu nedenle başkent Londra’da şehrin belirli noktalarına ‘seyyar morglar’ kurulduğu yönünde iddialar var.

Çin’de başlayan yeni tip koronavirüs, kısa sürede tüm dünya gibi Avrupa ülkelerinde de hızla yayıldı.

Dünyada pek çok ülke koronavirüsle mücadelede önlemler alırken, İngiltere’de hükümet, virüsün yayılmasına müdahele etmede, ‘sürü bağışıklığı’ kazanılmasını umduklarını açıklamış ve büyük tepki toplamıştı.

Bu süre zarfında okulları ve çoğu yeri kapatmayan İngiltere’de hazırlanan bir raporda ‘sürü bağışıklığı’ ile Ağustos’a kadar nüfusun yüzde 81’ine virüsün bulaşması, 510 bin kişinin de ölmesi öngörülüyordu.

Bu rapor ve gelişmeler üzerine koronavirüsle mücadele etme kararı alan ve okulların geç de olsa kapandığı İngiltere’de kısa sürede vaka sayısı 2 bin 644’ü buldu, ölü sayısı ise 104 olarak açıklandı.

Vakaların daha kötüleşmesinin beklendiği İngiltere’de morg sorunu yaşanmaması için başkent Londra’da ‘seyyar morg’lar kuruldu.

AP’nin servis ettiği görüntülerde ölü sayısının artmasının beklendiği Londra’da belirli noktalara geçici morg çadırları kurulduğu görülüyor.

Bunların dışında 120 olan morg kapasitesinin 200’e de çıkarıldığı açıklandı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

10 hours önce
1,368

İngiltere’de Koronavirüs: Vaka sayısı 3 bin 269, ölü sayısı 144

12 hours önce
2,132

Kraliçe Elizabeth: İngiltere bir belirsizlik dönemine giriyor

15 hours önce
364

İngiltere’de mahsur kalan KKTC’li öğrenciler evlerine dönüyor

17 hours önce
4,952

İngiltere’de marketlerden Koronavirüs önlemi

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Lütfen reklam engelleyicinizi kapatarak bize destek verin