Kraliçe Elizabeth koronavirüs korkusuyla Buckingham Sarayı’nı terk etti

Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs kısa sürede merkez üssü olan Çin’den Avrupa’ya sıçradı. Koronavirüsten en kötü etkilenen ülkeler arasında yer alan İngiltere’de kısa sürede 1.143 vaka ortaya çıktı. Ölümlerin 24 saatte yaklaşık iki kat artarak 21’e ulaşması sonucu Kraliçe II. Elizabeth de virüs korkusuna kapıldı. Kraliçe, Cobra adı verilen hükümetin acil durum komitesi toplantısının ardından Buckingham Sarayı’nı terk etti.

KARANTİNAYA ALINDILAR

NTV’de yer alan habere göre 93 yaşındaki Kraliçe ve 98 yaşındaki eşi Prens Philip, Sandringham’daki Windsor konutunda karantinaya alındı.

“SAĞLIK DURUMU İYİ”

The Sun gazetesine konuşan bir kaynak ise, “Kraliçe’nin sağlık durumu iyi, ancak onun için en iyisi taşınması oldu. Pek çok çalışanı da koronavirüs nedeniyle paniğe kapılmış haldeydi. Kraliçe, ayrılana kadar sarayda pek çok kişiyle buluştu. Ancak 94 yaşına girmesine haftalar kaldı ve uzmanlar kendisine zarar verecek konumdan çıkarılmasının en doğrusu olduğuna inanıyor” dedi.

ETKİNLİKLER ERTELENDİ

Cuma günü Kraliçe’nin yapması planlanan Cheshire ve Camden ziyaretleri virüs salgını nedeniyle ertelendi. Kraliçe’ye ayrıca her yıl mayıs ayında gerçekleştirdiği geleneksel bahçe partisini de hazirana ertelemesi tavsiye edildi.

“SAKİN KALIN” ÇAĞRISINDA BULUNMUŞTU

Kraliçe, bu ayın başlarında, salgının görevleri yerine getirmeyi engellememesi gerektiği ve ‘zorunlu hale getirilen tavsiyeler’ olana kadar ‘sakin kalarak hayata devam etmek gerektiği’ açıklamasını yapmıştı.

HALKIN ARASINA GİRMİŞTİ

Kraliçe, 9 Mart’ta yapılan Commonwealth Day (Milletler Topluluğu Günü) kutlamasında halkın arasına girmişti. Kraliçenin konuklarla eldivensiz tokalaşması çoğu kişinin dikkatinden kaçmamıştı.