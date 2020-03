Dünyada koronavirüs sonrası çılgın akımı! İnsanlar balkona çıkıp şarkı söylüyor

Evden gereksiz ayrılanlara ceza kesilen ülkede, sosyal bağlarını koparmak istemeyenler yeni çözüm arayışlarına gitti. İtalyanlar, fiziken olmasa da sanal olarak buluşmak, dayanışma içinde kalmak, evden çıkmadan da kültür-sanatla iç içe olabilmek için formüller bulmaya başladı.

Turistik şehir Siena’da yaşayanlar, sokaklardaki sessizliği evlerinin pencerelerinden ‘Canto della Verbena’ isimli şarkıyı seslendirerek bozdu. ‘Direniş şarkı’larından biri olarak bilinen ‘Canto della Verbena’nın sözleri arasında “Siena uyuduğunda, her şey sessizliğe bürünür ve Ay, kuleyi aydınlatır/Sakinlik içerisinde karanlıkta yapayalnız kalan Gaia Çeşmesi’nin/Mırıldandığı şarkıyı, aşk ve tutkunun şarkısını hisset” cümleleri var.

Balkonlardan şarkı söyleme kısa sürede bir akıma dönüştü, kuzeydeki Milano ve Torino’dan başkent Roma’ya, oradan güneydeki Napoli ve Palermo’ya her yerde insanlar akşam saatlerinde balkon ve teraslara çıktı.

İtalyan milli marşından 1960’ların klasiği ‘Can’t Take My Eyes Off You’ya, 90’ları kasıp kavuran Macarena’dan İtalya’nın 2020 Eurovision adayı ‘Fai rumore’ye birçok şarkı sokaklardan gökyüzüne yükseldi.