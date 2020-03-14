Dünyada koronavirüs sonrası çılgın akımı! İnsanlar balkona çıkıp şarkı söylüyor
Şimdilerde tüm dünyanın kabusu olan ve binlerce insanın canınını alan koronavirüsün ölüm oranının en çok olduğu ikinci ülke olan İtalya’da ilginç şeyler oluyor. Tümü karantinaya alınan ülkede sokaklardaki sessizlik balkonlar ve teraslara çıkan insanların şarkılarıyla bozuluyor.
Ülkede, son 3 haftadır yaşanan Kovid-19 acil durumu, yaşlı nüfusu çok olan İtalya’ya ağır bir bedel ödetiyor. Dünyayı yerinden oynatan salgının Avrupa’daki merkezi İtalya’da bütün ülke evden çıkmadan karantinadaki dördüncü akşamını geçirdi.
Tüm okulların tatil edildiği, seyahatlerin kısıtlandığı, tüm spor ve kültürel etkinliklerin durdurulduğu İtalya’da, karantinanın hemen başlangıcında dükkanlar, restoran ve barlar da kapatıldı.
Evden gereksiz ayrılanlara ceza kesilen ülkede, sosyal bağlarını koparmak istemeyenler yeni çözüm arayışlarına gitti. İtalyanlar, fiziken olmasa da sanal olarak buluşmak, dayanışma içinde kalmak, evden çıkmadan da kültür-sanatla iç içe olabilmek için formüller bulmaya başladı.
Spor salonlarının, dans ve yoga kurslarının da kapatılması üzerine bu aktiviteler sanal ortama taşınmaya başladı. Grup halinde video konferans yöntemiyle yapılan spor ve yoga dersleriyle, evlerine kapanmış insanların yalnızlık hissinden biraz da olsa kurtulması amaçlanıyordu.
Ancak evlerinde kapana kısılan insanların akşam saatlerinde balkonlarına çıkmasıyla yeni bir akım başladı: Şarkı söylemek. Karantinanın üçüncü gününde İtalya’nın orta kesimindeki Siena şehrinde kaydedilen bir video, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Turistik şehir Siena’da yaşayanlar, sokaklardaki sessizliği evlerinin pencerelerinden ‘Canto della Verbena’ isimli şarkıyı seslendirerek bozdu. ‘Direniş şarkı’larından biri olarak bilinen ‘Canto della Verbena’nın sözleri arasında “Siena uyuduğunda, her şey sessizliğe bürünür ve Ay, kuleyi aydınlatır/Sakinlik içerisinde karanlıkta yapayalnız kalan Gaia Çeşmesi’nin/Mırıldandığı şarkıyı, aşk ve tutkunun şarkısını hisset” cümleleri var.
Balkonlardan şarkı söyleme kısa sürede bir akıma dönüştü, kuzeydeki Milano ve Torino’dan başkent Roma’ya, oradan güneydeki Napoli ve Palermo’ya her yerde insanlar akşam saatlerinde balkon ve teraslara çıktı.
İtalyan milli marşından 1960’ların klasiği ‘Can’t Take My Eyes Off You’ya, 90’ları kasıp kavuran Macarena’dan İtalya’nın 2020 Eurovision adayı ‘Fai rumore’ye birçok şarkı sokaklardan gökyüzüne yükseldi.
Birçok insanın evlerindeki tava ve tencereleri birbirine vurarak şarkılara eşlik ettiği görülürken, Palermo’da bir DJ evinin balkonundan tüm kente performans sergiledi.
İtalya’da bir başka dayanışma örneği, evlerinden çıkma imkanı olmayan ya da hastalık korkusuyla bundan çekinen yaşlı ve hastalara yönelik ‘alışverişinizi biz yapalım’ mesajları.
Birçok kentten, apartman girişlerine gençlerin “Bu binadaki yaşlı ve hastaların alışverişini biz yapabiliriz” şeklinde mesajlar astığı haberleri geliyor.