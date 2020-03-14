Dünyada koronavirüs sonrası çılgın akımı! İnsanlar balkona çıkıp şarkı söylüyor

Birçok insanın evlerindeki tava ve tencereleri birbirine vurarak şarkılara eşlik ettiği görülürken, Palermo’da bir DJ evinin balkonundan tüm kente performans sergiledi.

İtalya’da bir başka dayanışma örneği, evlerinden çıkma imkanı olmayan ya da hastalık korkusuyla bundan çekinen yaşlı ve hastalara yönelik ‘alışverişinizi biz yapalım’ mesajları.

Birçok kentten, apartman girişlerine gençlerin “Bu binadaki yaşlı ve hastaların alışverişini biz yapabiliriz” şeklinde mesajlar astığı haberleri geliyor.