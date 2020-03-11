İngiltere’de ülkenin en önemli anıtlarından Stonehenge’in altından tünel geçecek

İngiliz hükümeti ülkenin en önemli anıtlarından Stonehenge’in altından yaklaşık 3,2 kilometrelik tünel geçeceğini açıkladı.

Maliye Bakanı Rishi Sunak 30 yılı aşkın süreden beri hükümetlerin Stonehenge etrafında oluşan trafik sıkışıklığını çözmek için adım atmadığını belirterek Boris Johnson hükümetinin buraya tünel yapacağını açıkladı. Tünel yapma planı ilk kez 2014 yılında açıklanmış ancak gerek maliyet gerekse tünelin tarihi anıtlara zarar verebileceği endişesiyle bugüne kadar adım atılmamıştı.

Bakan Sunak “Burası bölgenin en önemli anayollarından birisi. Hükümetler 1980’den bu yana buna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Bizim hükümetimiz artık bunu hayata geçirecek” diye konuştu.

Stonehenge İngiltere’de en fazla trafik sıkışıklığının yaşandığı bölgelerden birisi. Tarihi anıtlara yaklaşınca yol daralıyor ve araçlar kalıntıları görmek için bu bölgeye gelince yavaşlıyor.

Stonehenge’i inşa edenlerin Anadolu’dan geldi

Öte yandan, bir DNA araştırması sonucu, ülkenin başlıca tarihi anıtlarından Stonehenge’i inşa edenlerin Anadolu’dan geldiklerini ortaya koydu. Uzmanlar, İngiltere’de neolitik çağda (M.Ö. 5500-800) yaşayanların kalıntılarından aldıkları DNA örnekleriyle, aynı dönemde Avrupa’da yaşayan kişilerin DNA örneklerini karşılaştırdı.

Araştırmada Britanya Adası’nda neolitik dönemde yerleşik olanların, Anadolu’dan yola çıkıp, İber Yarımadası üzerinden gelerek adaya yerleştikleri tespit edildi.