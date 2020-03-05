İngiltere’de ilk koronavirüs ölümü Berkshire’da gerçekleşti

1 hour önce
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The Royal Berkshire NHS Trust tarafından yapılan açıklamaya göre İngiltere’deki ilk koronavirüs ölümü gerçekleşti.

Yapılan açıklamaya göre koronavirüs tespit edilen yaşlı bir hasta bugün hayatını kaybetti.

Açıklamada hayatını kaybeden kişinin farklı sağlık sorunları sebeplerinden dolayı tedaviler gördüğü fakat dün akşam yapılan test sonucunda vücudunda koronavirüse rastlandığı ve ölümüne virüsün sebep olduğu belirtildi.

Konu hakkında daha fazla açıklama yapılmayacağı belirtilerek, ailenin gizliliğine saygı gösterilmesi istendi.

İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi Başkanı Chris Whitty de yaşlı bir hastanın koronavirüs sebebiyle hayatını kaybettiğini doğrulayarak açıklama yaptı.

Whitty açıklamasında hayatını kaybeden kişi için üzgün olduğunu belirterek, söz konusu kişinin Royal Berkshire Hastanesinde tedavi gördüğünü açıkladı.

Vefat eden kişiye virüsün İngiltere sınırları içerisinde bulaştığını düşündüklerini açıklayan Whitty, temas edenlerin gözetim altında izlendiğini ifade etti.

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