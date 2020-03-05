İngiltere’de hizmet sektörü üzerinde koronavirüs etkisi

İngiltere’de hizmet sektörü şubat ayında hız kesti.

Markit/CIPS verilerine göre, ülkede hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), şubat ayında 53,2 seviyesine geriledi. Hizmet sektörü PMI verisi, ocakta 53,9 seviyesinde kaydedilmişti.

Sektörel öncü veri olarak değerlendirilen PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü büyümeye, altı ise sektörel daralmaya işaret ediyor.

IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, konuya ilişkin değerlendirmesinde, hizmet sektöründe genel seçimin ardından görülen canlanmanın etkisini biraz kaybettiğini belirterek, “Özellikle bu, şubat ayında koronavirüse ilişkin aksamalardan kaynaklanıyor.” ifadesini kullandı.

İngiltere’de gelecek aylar için hizmet sektörü büyümesinin risk altında olduğunu vurgulayan Williamson, bu riskin ağırlıklı olarak koronavirüs salgını ile ilişkili olduğunu kaydetti.

Williamson, “Salgın, turizmde seyahat edenlerin sayısının azalması, ulaştırmada iş hacminin düşmesiyle ilişkili. Ama aynı zamanda virüs salgını, güven ortamına zarar vererek talebi azalttı ve finansal piyasa oynaklığını arttırdı.” değerlendirmesinde bulundu.