İngiltere, ABD ile ticaret görüşmelerinden 4.4 milyar dolar bekliyor

4 hours önce
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İngiltere, ABD ile ticaret görüşmelerinden 4.4 milyar dolar sağlamayı hedefliyor.

İngiltere, ABD ile ticaret görüşmeleri için müzakere hedeflerini açıkladı.

Hükümet, anlaşmanın İngiliz ekonomisine 3.4 milyar pound (4.4 milyar dolar) katkı sağlamasını umduğunu bildirdi.

Bu ay başlaması beklenen müzakerelerin Ulusal Sağlık Servisi’ni korumaya yönelik olması ve gıda güvenliği ve hayvan refahı standartlarına dikkat edilmesi istendi.

İngiltere ayrıca dijital ticaret ile ilgili bir uzlaşma arayacak ve teknolojik gelişmelere karşı anlaşmada ilerleme umuyor.

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