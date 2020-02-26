İngiltere’de alkollü araç kullanan Suudi diplomatlar sınır dışı edildi

İngiltere Suudi Arabistanlı diplomatları sınır dışı etti. Diplomatların alkollü araç kullanma suçundan sınır dışı edildiği açıklandı.

İsimleri açıklanmayan Suudi Arabistan Büyükelçilik mensuplarının üç ayrı suçtan dolayı sınır dışı edildiği belirtildi.

Sınır dışı edilen diplomatlardan birinin 2018’den itibaren iki defa alkollü araç kullanma suçlaması diğerinin ise alkollü ve tehlikeli araç kullanma suçlaması ile ülkeden çıkarıldığı ifade edildi.

“Yabancı diplomatların kanuna aykırı suçları hoş görülmeyecek”

Konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapan İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab “iddia edilen suçların ciddiyeti nedeniyle her iki kişi de diplomatik görevden ihraç edildi” açıklamasında bulundu.

Raab açıklamasında yabancı diplomatların kanuna aykırı suçlarının hoş görülmediği ve yasadışı faaliyetle ilgili tüm iddiaların ciddiye alındığını belirtti.