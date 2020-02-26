İAKM ve Cemevi yeni yönetimi çalıştay düzenledi

İngiltere Alevi Kültür Merkezi ve Cemevi’nin (İAKM-Cemevi) yeni yönetimi 22 Şubat Cumartesi saat 14’de düzenlediği Çalıştay’da çalışma komiteleriyle toplum üyesi profesyonelleri bir araya getirdi.

İAKM-Cemevi’nin 19 Clarendon Road N8 0DD” adresindeki kendi dergahında gerçekleşen Çalıştay’da kültür-sanat, inanç, eğitim, siyaset, danışma ve basın yayın komiteleri toplumda aynı konulardaki profesyonellerle görüş alış verişinde bulundu. Kalabalık katılımın olduğu Çalıştay’da en yoğun masanın “Kültür Sanat Komitesi” olduğu gözlendi.

Britanya Alevi Federasyonu Başkanı İsrafil Erbil, Çalıştay’daki görüş alışverişinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, “Çok kültürlü bir toplumda fikirlerin harmanlanması çok değerli. 23’üncü dönem yönetimine teşekkür ediyorum. Benim bulunduğum siyaset ve inanç masasında ‘Alevilerin siyasete nasıl dahil olması ve taleplerinin öne çıkarılabilme yöntemleri’ konuşuldu. Bu çalışmanın sonuçları bütün dünyaya duyurulacaktır” dedi.

İAKM-Cemevi eski başkanlarından Hüseyin Üzüm de Çalıştay’da öne sürülen bir düşünceden büyük bir proje çıkabilir. Bu açıdan önemli bir etkinlik. Çalıştay, Alevi örgütlenmesine ivme kazandıracaktır. Katılımcı bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Alevi Yazar Abbas Tan da “Britanya’daki Alevi kurumlarının işleyişleriyle ilgili ciddi bir çalışmanın başlamasından dolayı mutlu oldum. Kurulan komisyonlarla güncel sorunların üstesinden nasıl gelineceği üzerine çalışmalar yapılması gerekiyordu. İAKM-Cemevi bu tür bir çalışma başlattı. Bu komisyonların masalarında bulunup görüşlerimi söyledim. Emeği geçenlere teşekkür ediyor, diğer ülkelerdeki Alevi kurum ve kuruluşlarının da örnek almasını diliyorum” dedi

Avukat Cemal Türk de “Danışmanlık Komitesi olarak hukuk, sağlık ve eğitim hizmeti ve gençlere yönelik danışmanlık hizmeti vermeye karar verdik. Biz de elimizden geleni yapacağız” dedi.

İAKM-Cemevi Kültür Sanat Komisyonu Sorumlusu Hüseyin Kaplan da Çalıştay’a ilgiden memnun olduğunu vurgulayarak, “İAKM Cemevi’ni bir kültür sanat ve eğitim kurumuna nasıl dönüştürebileceğimizi konuştuk. Londra’da yaşayan sanatçı arkadaşlarımızın görüşlerini almak ve ortak neler yapabileceğimizi konuştuk. Sanatçı arkadaşlarımız düşüncelerini açıkladılar. Bundan sonra tekrar bir araya gelerek çalışma grupları oluşturup yol haritası belirleyeceğiz” diye konuştu.

Kaplan bütün toplum üyelerine çağrıda bulunarak, “Ortak akılla hareket ederek bu toplumu daha iyi bir yere birlikte taşıyabiliriz” diye devam etti. Basın Yayın Komisyonu Başkanı Süleyman Topal da İAKM Cemevi’nin toplumda daha görünür kılmak ve faaliyetlerine toplumu katmak için toplumun gözü ve kulağı sayılan toplum basınını çok önemsediklerini söyledi.

Topal, toplumu iyi tanıyan gazetecilerin istek ve görüşlerini dinlediklerini belirterek, İAKM-Cemevi yönetiminin toplum basınıyla karşılıklı iyi ilişkiler geliştirmesinde bu önerilerin yararlı olacağını sözlerine ekledi.

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