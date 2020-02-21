Harry ve Meghan’ın resmi ayrılış tarihi belli oldu

23 mins önce
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Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerini bırakarak Kanada’da yaşamaya başlayan Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Kraliyet görevini resmen bırakma tarihi belli oldu.

‘Megxit” olarak bilinen Kraliyet’ten ayrılma süreci, 31 Mart’ta son bulacak. Çift, 1 Nisan’dan itibaren Buckingham Sarayı’nda olmayacak.

Harry ve Meghan'ın resmi ayrılış tarihi belli oldu

MEGHAN – HARRY’NİN SON ETKİNLİKLERİ

Sussex Dükü ve Düşesi’nin, bazı etkinliklere katılmak üzere İngiltere’ye döneceği ifade edildi.

Daily Mail’in haberine göre; çift, 28 Şubat’ta Invictus Games etkinliğine, 5 Mart’ta Endeavour Fund ödüllerine birlikte katılacak. 6 Mart’ta Silverstone’daki araba yarışı etkinliğinde ise sadece Prens Harry yer alacak.

Harry ve Meghan'ın resmi ayrılış tarihi belli oldu

Meghan-Harry çifti 7 Mart’taki Mountbatten Festivali’ne de katılmayı planlarken, Meghan Markle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde olacak.

Çift daha sonra 9 Mart’ta, Westminster Abbey’de Commonwealth Service olarak bilinen İngiliz Devletler Topluluğu resmi töreninde bulunacak.

Harry ve Meghan'ın resmi ayrılış tarihi belli oldu

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