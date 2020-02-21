Harry ve Meghan’ın resmi ayrılış tarihi belli oldu

Kraliyet Ailesi’ndeki görevlerini bırakarak Kanada’da yaşamaya başlayan Prens Harry ve Meghan Markle’ın, Kraliyet görevini resmen bırakma tarihi belli oldu.

‘Megxit” olarak bilinen Kraliyet’ten ayrılma süreci, 31 Mart’ta son bulacak. Çift, 1 Nisan’dan itibaren Buckingham Sarayı’nda olmayacak.

MEGHAN – HARRY’NİN SON ETKİNLİKLERİ

Sussex Dükü ve Düşesi’nin, bazı etkinliklere katılmak üzere İngiltere’ye döneceği ifade edildi.

Daily Mail’in haberine göre; çift, 28 Şubat’ta Invictus Games etkinliğine, 5 Mart’ta Endeavour Fund ödüllerine birlikte katılacak. 6 Mart’ta Silverstone’daki araba yarışı etkinliğinde ise sadece Prens Harry yer alacak.

Meghan-Harry çifti 7 Mart’taki Mountbatten Festivali’ne de katılmayı planlarken, Meghan Markle 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerinde olacak.

Çift daha sonra 9 Mart’ta, Westminster Abbey’de Commonwealth Service olarak bilinen İngiliz Devletler Topluluğu resmi töreninde bulunacak.