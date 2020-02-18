7 aylıkken evlatlık verilen kadın annesine tecavüz edildiğini ortaya çıkarı

İngiltere’de 7 aylıkken evlatlık verilen kadın, öz annesinin 13 yaşında tecavüze uğradığını ve bunun kanıtının ‘kendisi’ olduğunu belirterek dava açtı. Dava kapsamında bir kişi tutuklandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen ve ‘Vicky’ adını kullanan kadın, 1970’li yıllarda evlatlık verildi. 18 yaşına geldiğinde öz annesini aramaya başlayınca korkunç bir gerçekle karşılaştı.

Sosyal servis kayıtlarına ulaşınca ‘tecavüz vakası sonrası’ dünyaya geldiğini öğrenen Vicky, yıllarca verdiği mücadelenin ardından öz annesine kavuşunca hiç tanımadığı ‘biyolojik babasından’ şikayetçi oldu.

‘Yürüyen bir suç mahalliyim’

Vicky, “Babamın yıllardır neden ceza almadını düşünüp durdum. Çünkü DNA kanıtı var ve o kanıt benim! Ben yürüyen bir suç mahalliyim ve hepsi dosyalarda yazılı. Elbette insanlar beni ciddiye alacak” diye konuştu.

Genç kadın, annesi polise gitmek istemediği için ‘mağdursuz kovuşturma’ başvuru yaptı. İngiltere’de ‘mağdursuz kovuşturma’, bir mağdurun delil vermek istemediği durumlarda kamu yararına açılıyor.

Bu kapsamda, olaya ilişkin 73 yaşında bir adamın gözaltına alındığını ancak daha sonra kefaletle serbest bırakıldığını söyledi. Yetkililer Kraliyet Savcılığı’ndan karar beklendiğini belirtti.

Jimmy Savile skandalı harekete geçirdi

Vicky, onu şikayetçi olmak için harekete geçiren şeyin Jimmy Savile skandalı olduğunu söyledi. Savile’in ölümünden sonra gündeme gelen skandal dünya çapında büyük yankı uyandırmıştı.

İngiliz BBC televizyonunun yetmişli yıllardaki en ünlü sunucularından Jimmy Savile’in 2011’de hayatını kaybetmesinin ardından 60 yıl boyunca yüzlerce kişiye cinsel tacizde bulunduğu belirlenmişti.

Savile’in cinsel tacizde bulunduğu kişilerin yüzde 73’ünün 18 yaşın altında olduğu, en küçük kurbanınınsa 8 yaşında olduğu ifade edilmişti. Tacizlerin çoğunun Savile’in gönüllü çalıştığı çocuk hastanelerinde yaşanması ise şok etkisi yaratmıştı.

İlgili davada, BBC’nin ünlü yıldızı üzmemek ve kurum itibarını zedelememek adına yanlış davrandığına karar verilmişti.