Theresa May’den kadınlara tavsiye

Birleşik Arap Emirlikleri’nin evsahipliğindeki Küresel Kadınlar Forumu’nda konuşan eski Britanya Başbakanı, ‘kendiniz olun, ben, erkek egemen siyaset tarzına teslim olmayı reddetmeme rağmen, en üst makama yükseldim’ mesajını verdi. May, erkek dayanışması ağına dikkat çekerek kadınların da kendi aralarında dayanışması gerektiğini söyledi.

Brexit sürecinin Britanya Başbakanlığından götürdüğü Theresa May, pazartesi günü Dubai’de katıldığı Küresel Kadınlar Forumu’nda çoğunluğu kadınlardan oluşan dinleyicilere ‘kendiniz olun’ tavsiyesinde bulundu.

Kadın ve Eşitlik Bakanı, İçişleri Bakanı görevlerinin ardından Temmuz 2016’da Muhafazakar Parti lideri seçilmek suretiyle oturduğu Başbakan koltuğundan Brexit’i gerçekleştiremediği için 3 yıl sonra gitmek zorunda kalan May, kadın olmanın ilerlemeye engel oluşturduğunun asla düşünülmemesi gerektiğini söyledi.

‘Kadın olduğunuz için istediğiniz yere gelemeyeceğinizi düşünmeyin’

“Sakın, kadın olduğunuz için istediğiniz yere gelemeyeceğinizi düşünmeyin” diyen May, erkek egemen siyaset tarzına teslim olmayı reddetmesine rağmen en üst makama yükselmeyi başardığı mesajını verdi.

‘Erkeklerin birlikte içmesi, birlikte gruplar halinde takılmasına büyük vurgu vardı’

1997’de milletvekili seçildiğinde erkeklerden farklı şekilde siyaset yapma kararlılığıyla meclise girdiğini belirten May, şöyle devam etti:

“O zaman hala erkeklerin birlikte içmesi, birlikte gruplar halinde takılmasına büyük vurgu vardı ve bazı kadınlar buna katılma zorunluluğu hissetti ama ben etmedim.”

‘Hey, başbakan oldum’

“Kendi istediğim gibi yapmak istediğimi hissettim ve ben de kendi bildiğim gibi yaptım, kendim oldum ve hey, başbakanlığa geldim.”

Bu sözleri dinleyicilerin kahkahalarıyla karşılanan May, liderlik pozisyonundaki kadınları hemcinslerini aktif şekilde desteklemeye ve tecrübelerini onlarla paylaşmaya çağırdı.

‘Erkekler aralarında ağ kurma işini çok yapıyor’

Britanya’nın Margaret Thatcher’dan sonra gördüğü ikinci kadın başbakan, erkeklerin kendi aralarında dayanışma ağlarının olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

“Erkekler aralarında ağ kurma işini çok yapıyor. Kariyerlerinde ilerlemelerine yardımcı olacak temaslar kurup kullanıyorlar, ama biz bunu yeterince yapmıyoruz, fakat kadınlar olarak bunu yapmalıyız.”

‘Kokpitte pilotların arkasında soyunmak zorunda kaldım’

Sistemin kadın lider ihtimalini en ufak ayrıntıya dek dışladığına dair eğlenceli bir hikaye de anlatan eski başbakan, Kraliyet Hava Kuvvetleri’yle yaptığı bir uçuşta bir akşam yemeğine yetiştiğini, bunun için kıyafet değiştirmesi gerektiğini, fakat uçakta soyunma kabini olmadığını aktardı.

Kendisine endişelenmemesini söyleyen personel tarafından kokpite götürüldüğünü belirten May, şöyle devam etti:

“İçeride iki pilot vardı, içimden ‘gerçekten mi’ diye geçirdim. Bir delikanlı elinde yapışkan bant ve çarşafla geldi, pilotların arka tarafına gerip yapıştırdı, bana dönüp ‘Buyrun, bunun arkasında değiştirebilirsiniz’ dedi.”

Bir kez daha dinleyicilere kahkaha attıran May, genç kadınlara kamu hizmetine bağlılığıyla esin kaynağı olmak isteğini dile getirdi. Kadına şiddet, modern kölelik, akıl sağlığı konularında sosyal çalışmalarına devam ettiğini sözlerine ekledi.