70 yıldır Britanya’da yaşayan 95 yaşındaki İtalyan’a Brexit ertesi ‘ikametini kanıtla’ talimatı

Britanya’ya 70 yıl önce göçmen işçi olarak gelmiş ve 30 küsur yıldır emeklilik maaşı alan 101 ve 95 yaşındaki iki İtalyan, “Ülkede üst üste 5 yıldır ikamet ettiğinizi kanıtlayın” talebiyle şaşkında döndü. Kayıtları bulunamayanların sayısının on binlerce olabileceği ve bu yüzden bürokratik taleplerle yaşlıların strese sokulduğu belirtiliyor.

Britanya’yı 31 Ocak’ta Avrupa Birliği’nden çıkarmış (Brexit) bulunan Muhafazakar Partili Başbakan Boris Johnson göçmen karşıtı politikaları tırmandırırken, kabak, bu ülkede 68 yıldır yaşayan ve 32 yıldır emeklilik maaşı alan 95 yaşındaki bir İtalyan’ın başına patladı.

2. Dünya Savaşı sonrası ülkenin yeniden inşası için yabancı işgücü talebini karşılamak üzere 1952 yılında Britanya’ya gelen Antonio Finelli, 32 yıldır Birleşik Krallık emeklilik sistemine dahil olmasına rağmen, Brexit’ten sonra beklenmedik bir şartla karşılaştı.

Brexit’in ardından, AB yurttaşlarının Britanya’da kalmasıyla ilgili yerleşik statüsü başvurusu yapan asırlık İtalyan’a, İçişleri Bakanlığı, “Seninle ilgili elimizde hiçbir kaydımız yok. Ülkede üst üste beş yıl kaldığını kanıtlamak zorundasın” yanıtını verdi.

İçişleri Bakanlığı Finelli’den tüm banka ödeme dökümlerini de talep etti.

Eşi ve tek evladı ölmüş bulunan Finelli, meseleye çözüm bulmak için gittiği Londra’daki bir danışma merkezinde gönüllü yardımı beklerken duruma “Bu, yanlış, hiç adil değil” diye isyan etti.

Torunlarının geleceğiyle ilgili endişelenen ve gönüllü çalışanlara “Onlar iyi olacak mı” diye soran dede, bu gelişmeye çok şaştığını ve elinde 1918-57 arası Britanya’ya gelen göçmenlere verilen sertifikadan bulunduğunu belirterek ekledi:

“Büyün hayatım boyunca çalıştım ve emeklilik maaşı alıyorum, o yüzden niye banka dökümlerini vermem gerekiyor, anlamıyorum.”

Finelli’nin durumunu haberleştiren The Guardian gazetesi, “Sürecin, pek çoğu yaşamlarının bu evresinde kendilerine neden bürokratik zoruluk çıkarıldığına anlam veremeyen yaşlı ve zarar görmeye açık insanlarda yarattığı stres ve endişeyi gösteriyor” diye yazdı.

Gazeteye konuşan İtalyan vatandaşlar için danışma merkezi Inca CGIL gönüllüsü Dimitri Scarlato, işleriyle ilgilendiği bir kadınla ilgili “Kendisinden istenen bürokratik belgeleri bulma konusunda o kadar strese girdi ki kalp krizi geçireceği hissine kapıldı” diyerek ekledi:

“Finelli vakası kabul edilemez, 70 yıldır burada yaşıyor. Bütün hayatını bu ülkede geçirdi. 40 yıl çalıştı ve 32 yıldır emeklilik maaşı alıyor. İyi bir insan, iyi bir vatandaş, AB’nin serbest dolaşımlı ortak pazarından önce geldi, ama hala burada ikamet ettiğini kanıtlama zorunluluğu sırtına yükleniyor.”

“Bunca yıldır burada, ama sistem sanki yokmuş gibi muamele ediyor. Neden?”

Geçen hafta kopan başka bir yerleşik statüsü başvurusu skandalı da yine asırlık bir İtalyan’ı vurmuştu.

Finelli’nin İtalya’dan çocukluk arkadaşı olan 101 yaşındaki Giovanni Palmiero’dan kendisi adına ebeveynlerinin başvuruda bulunması talep edildi, çünkü kendisi İçişleri Bakanlığı kayıtlarında 1 yaşında gözüküyordu.

Haziran 2021’den sonra Britanya’da kalabilmek için tüm AB ve Avrupa Ekonomik Alanı yurttaşlarının yerleşik statüsü başvuru sürecini tamamlaması gerekiyor.

Scarlato, kendi bildikleri vakaların sadece buzdağının görünen yüzünü oluşturduğu, aslında sorunun çok daha büyük olduğu ve Çalışma ve Emeklilik Müsteşarlığı kayıtları dijitalleştirilmezse on binlerce emeklinin etkileneceği görüşünde.

Sorunu İçişleri Bakanlığı’nın gündemine getirmeye çalıştıklarını söyleyen gönüllü, kendilerine kayıtları bulunamayan çok sayıda yaşlı insanın geldiğini, halihazırda sadece kendi elinde kayıtları bulunamamış 100’den fazla başvurunun bulunduğunu belirterek ekledi.

“Yaklaşık 500 başvuruyla ilgili işlem yaptım ve bunların yarısı yaşlı insanlara aitti. Bu insanların yarısı sistemde bulunamıyor ve kendilerinden ikametlerini kanıtlamaları talep ediliyor, 1950 ve 60’lı yıllardan beri burada oturmalarına ve Çalışma ve Emeklilik Müsteşarlığı tarafından emekli maaşlarının yatırılmasına rağmen.”

“Yaşlı bir insan hayal edin, hiçbir faturada ismi yer almıyor, ikamet kanıtı bulunmuyor, ama onca yıldır burada, 80-90 yaşlarına geldiğinde kendisinden üst üste 5 yıldır burada olduğunu kanıtlaması isteniyor.”

“Finelli’nin sorunu hallolacak, çünkü merkeze geldi. Ama ya yalnız yaşıyor, kimsesiz ve savunmasızsan ve nereye gideceğini bilmiyorsan?”