İngiliz kadın İstanbul’da kalça ameliyatı olurken hayatını kaybetti

İngiliz psikolog Melissa Kerr, kalça kaldırma ameliyatı için İstanbul’a gitti. Ancak Kerr, özel bir klinikte yapılan ameliyat sırasında fenalaşıp hayatını kaybetti.

Ameliyata alınan 31 yaşındaki Melissa, operasyondan hemen sonra fenalaşarak yere yığıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Melissa’nın ölümünden sonra bazı İngiliz vekiller, Türkiye’de yapılan estetik ameliyatlara bir yasak getirilmesi çağrısında bulundu.

Melissa’nın ameliyattan sonra karaciğerinde bulunan kan damarının içindeki kanın pıhtılaşmasından dolayı fenalaşıp hayatını kaybettiği belirtildi. Norfolk yargıcı Jacqueline Lake, Melissa’nın ölümü ile ilgili soruşturma açtı. Soruşturmanın nihai kararı Nisan ayında açıklanacak.

Melissa’nın ikiz kız kardeşi Natasha yaptığı açıklamda, ikiz kardeşinin ölümünden dolayı yaşadığı acıyı kelimeler ile anlatamayacağını, hayatın bundan sonra kendileri için hiçbir zaman eskisi gibi olmayacağını söyledi.

“SON NEFESİME KADAR SEVECEĞİM”

Geçen kasım ayında hayatını kaybeden Melissa’nın erkek arkadaşı, Facebook sayfasında Sevgililer Günü dolayısıyla Melissa için bir paylaşım yaptı. Melissa ile çekilmiş fotoğrafları paylaşan erkek arkadaşı Skye Birch,”Son nefesime kadar seni seveceğim” paylaşımı yaptı. Skye, ayrıca “Seçmiş olduğun nişan yüzüğünü yaşadığım sürece yanımda taşıyacağım” diyerek ölen nişanlısının anısını yaşatacağını dile getirdi.