İngiltere Temyiz Mahkemesi İslami nikahı geçersiz kıldı

İngiltere’de Temyiz Mahkemesi, dini nikah kıyarak İslami kurallara göre evlenmiş bir çiftin yasal olarak boşanmasına olanak tanıyan mahkeme kararını iptal etti.

Nasreen Akhter ve Mohammed Shabaz Khan çifti 1998 yılında, Londra’da bir imam ve yaklaşık 150 davetlinin katıldığı İslami nikahla evlendi. Dini nikah sonrası eşlerden Akhter yasal nikah talep etse de bu talebi gerçekleşmedi. Birliktelikleri esnasında 4 çocuğu olan çift 2016 yılında ayrıldı.

Mahkemeye başvuran Akhter, başvurusunda İslami inanç evliliklerinin de geçerli olduğunu ve İngiltere’de yasal olarak evli çiftlere sunulan aynı yasal koruma ve yerleşim hakkına sahip olduğunu savundu.

Yargıç Williams, 2018 yılında kararında çiftin karı koca gibi yaşadığını, Akhter’ın haklı olduğunu, birlikteliklerinin tanınması gerektiğine ve İslami nikah esnasında verdikleri sözlerin İngiliz evlilik sözleşmesi ile benzer beklentilere sahip olduğuna karar verdi.

Söz konusu karara itiraz eden başsavcı, konuyu temyize taşıdı. Temyiz Mahkemesi, yargıç Williams’ın kararını geçersiz kılarak, söz konusu evliliğinin meşru olmadığına hükmetti.. Evliliğin, düğün için belirlenmiş kayıtlı bir binada yapılmadığı ve herhangi bir sertifika düzenlenmediği için geçersiz bir tören olduğu kararda yer aldı.