UEFA’dan Manchester City’ye Şampiyonlar Ligi’nden 2 sene men cezası

5 hours önce
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Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İngiltere  Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon Euro’luk para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Son 2 senenin Premier Lig şampiyonu Manchester City’nin cezası gelecek seneden itibaren başlayacak ve 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında geçerli olarak. Mavi beyazlı ekibin Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) gidip karara itiraz etme hakkı bulunuyor.

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