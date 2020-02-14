UEFA’dan Manchester City’ye Şampiyonlar Ligi’nden 2 sene men cezası

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City’nin Finansal Fair Play (FFP) kurallarına uymadığı gerekçesiyle 2 yıl boyunca Avrupa kupalarından men edildiğini ve kulübün 30 milyon Euro’luk para cezasına çarptırıldığını açıkladı.

Son 2 senenin Premier Lig şampiyonu Manchester City’nin cezası gelecek seneden itibaren başlayacak ve 2020-2021 ve 2021-2022 sezonlarında geçerli olarak. Mavi beyazlı ekibin Spor Tahkim Mahkemesi’ne (CAS) gidip karara itiraz etme hakkı bulunuyor.