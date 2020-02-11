Londra Borsası’nda manipülasyon skandalı

Londra Borsası sağlık sektöründeki manipülasyon haberleriyle çalkalanıyor. NMC Health manipülasyon haberlerinden sonra %70 değer kaybetti.

Muddy Waters Capital yatırım araştırma şirketinin, İngiltere’nin köklü sağlık kuruluşu NMC Health’in bilanço manipülasyonu yaptığına dair suçlamalar Londra borsasında deprem etkisi yarattı. 2018 yılında NMC yılında 11 milyar dolar değerine kadar çıkan şirket zor günler geçiriyor.

Bloomberg’in haberine göre Birleşik Arap Emirlikleri’nin hastane operatörü ve Londra borsasında işlem gören FTSE 100 (Financial Times Borsası) endeksinin üyesi Bavaguthu Raghuram Shetty şirketin büyük hisselerinin kime ait olduğunu bilinmediğini itiraf etti. Sağlık şirketi NMC açıklamanın şirketin tarihi ve piyasadaki durumu açısından yanlış bir bilgilendirme olduğunu ifade ediyor.

Fakat detaylar çok daha can alıcı. Gerekli “güvenli düzenlemeleri” açıklığa kavuşturulana ve yönetim kurulunun ayakta kalıp kalmayacağı belli olana kadar Shetty ve başkan yardımcısı Khaleefa Butti Omair Yousif Ahmed al Muhairi kendilerini skandaldan ayırmış gibi görünüyor.

Şirkete yapılan suçlamalar bir kısmının finansal teminat olarak verildiği hisselerin hissedarların onayı alınmadan satılmış olması. Suçlamaların gerçeklik payı olabilir. Aralık ayında Muddy Waters’ın suçlamalarından sonra NMC Health şirketinin değeri %70 düşmüş. Bu durum büyük ortakların şirketin teminat verdiği hisseleri kullanmış olma ihtimalini güçlendiriyor.

Satılacak söylentileri yükseliş getirdi

Şirketin mağdur küçük hissedarları için olabilecek en iyi çıkış yolu NMC Health’in satılması gibi gözüküyor. Tesadüf odur ki yine pazartesi yapılan açıklamada şirketin Kohlberg Kravis Roberts ve GK Investment Holding Group’a satılma ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu onayladı. Şirketin satılmasına dair açıklamalardan sonra hisse değerleri pazartesi günü sürpriz bir şekilde %7 yükseldi.