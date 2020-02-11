Ersin Tatar yoğun tempolu İngiltere temaslarını sürdürüyor

Son üç ayda ikinci kez İngiltere’ye gelen KKTC Başbakanı Ersin Tatar, yoğun tempolu ziyaret planı kapsamında temaslarına başladı.

Başbakan, ilk olarak özel davet üzerine Cambridge Üniversitesi kampüsünü gezerek, öğrencilik yıllarında öğrenim gördüğü derslik, yurt ve yemekhane olmak üzere birçok bölümü ziyaret etti.

Ziyaretler sırasında mülakat veren Başbakan Tatar, Cambridge Üniversitesi’nde eğitimine 1979 yılında başladığını ve 38 yıl önce bu üniversitede ekonomi eğitimi aldığını söyledi.

Cambridge Üniversitesi’nde hayatının önemli yıllarının geçtiğini söyleyen Başbakan, üniversitenin halen aynı şekilde muhafaza edildiğini görmekte mutluluk duyduğunu dile getirerek, “Buralara tekrar gelmek benim için nostaljik oldu” dedi.

Başbakan Tatar, “38 yıl sonra burada aynı hatıraları yaşamak, yemek yediğim odaları görmek, çalıştığım salonları tekrar ziyaret etmek, uzun saatler geçirdiğim kütüphaneyi görerek eskiden tanıdığım kişilerle karşılaşmak bana mutluluk yaşattı” ifadelerini kullandı.

TÜRK ÖĞRENCİ İLE TANIŞTI

Okumanın bitmediğini ve öğrenmenin bir ömür boyu sürdüğünü dile getiren Başbakan Tatar, “Burada bir tahsil aldım. Kişiliğimin ve kültürümün birikimlerine büyük katkıları oldu fakat bu eğitim günün sonunda devam etti, halen de öğreniyoruz” dedi.

Burada okuyan Kıbrıslı Türkler olduğunu ve bundan da gurur duyduğunu dile getiren Başbakan Tatar, bir Türk öğrenci ile kampus içinde tanışma fırsatı da buldu.

İnsanın gençlik yıllarında çalışarak bir yerlere gelmesi gerektiğini fakat eğitimin hayat boyu devam ettiğini dile getiren Başbakan Tatar, “Siz nereyi bitirirseniz bitirin eğer durursanız ve öğrenmeye devam etmezseniz gelişemez, topluma fayda sağlayamazsınız” diye konuştu.

“Yaptığım çalışmalarla topluma bir şeyler katmışsam ne mutlu” ifadelerini kullanan Başbakan Tatar, öğrenciyken kaldırımlarda yürüdüğü yıllarda, sürekli kendi ülkesine geri dönerek toplumuna faydalı olmayı temenni ettiğini de anlattı.

Eğitimin önemine dikkat çeken Başbakan Tatar, gençlere de seslenerek; gençlerin hem kendilerine, hem ailelerine, hem de topluma faydalı olmaları açısından eğitimlerine önem vererek hedefleri doğrultusunda hareket etmeleri gerektiğini kaydetti.

Başbakan Tatar, “Allah bana bu fırsatı verdi. Bu uzun yolculuğun ardından bir yerlere geldim diye düşünüyorum” ifadelerini kullanarak, Cambridge sokaklarında bu duyguları yaşamaktan duyduğu mutluluğu aktardı.

CAMBRIDGE’DEN ÖZEL PLAKET

Pazartesi günü gerçekleşen ziyaret kapsamında Cambridge Belediye Başkanı Gerri Bird tarafından Belediye Sarayı’nda ağırlanan Başbakan Tatar’a, Cambridge Belediye Başkanı Gerri Bird özel plaket takdim etti.

Bazı Kıbrıslı Türk ve Türk esnaflarla da bir araya gelerek sohbet etme imkanı bulan Başbakan Tatar, ayrıca Cambrige camisine de giderek vatandaşlarla sohbet etti.

BÜYÜKELÇİ YALÇIN İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Tatar, bugün (Salı) de temaslarına devam ederek, Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile görüştü.

Beraberindeki heyet ile resmi konuta giden Tatar’ı Büyükelçi Yalçın karşıladı. Görüşmede, Brexit sonrası İngiltere’nin hem Türkiye hem de KKTC ile ilişkileri konusunda fikir alış verişi yapıldı.

Ziyaret sonrasında Tatar, Kuzey Kıbrıs’tan getirdiği kültürel motiflerle işlenmiş Lefkara İşini Yalçın’a hediye etti.

IAN DUNCAN SMİTH İLE GÖRÜŞTÜ

Başbakan Ersin Tatar iktidardaki İngiliz Muhafazakar Parti eski Genel Başkanı milletvekili Sir Ian Duncan Smith ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tatar, Smith ile İngiltere Parlamentosundaki makam odasında görüştü.

ÜMİT VERİCİ BİR GÖRÜŞME

Tatar, görüşme sonrası kendisine eşlik eden gazetecilere yaptığı kısa değerlendirmede, son derece verimli ve ümit verici bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.

Birçok konuda muhafazakar partinin önemli ismi ile görüş alışverişinde bulunduklarını söyleyen Tatar, bu konuda çabaların devamı durumunda birçok soruna çözüm bulunabileceğine inandığını ifade etti.

TOPLUM ÜYELERİMİZLE BULUŞACAK

Başbakan Tatar, İngiltere ziyareti kapsamında Londra’da toplum üyelerimizle de buluşacak. Halkın taleplerini ve şikayetlerini birinci ağızdan dinleyecek olan Tatar, Kuzey Londra’da konuşacak.

Bu akşam (11 Şubat Salı) saat 19.30’da başlayacak olan halk toplantısına 113 Bruce Grove, Tottenham, London, N17 6UR adresinde yer alan yer alan Regency Banqueting Suite ev sahipliği yapacak.

Vatandaşlar herkese açık ve ücretsiz olan toplantıda, KKTC’nin mevcut Başbakanı olmasının yanı sıra yakın zamanda gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı Seçiminde UBP’nin adayı Ersin Tatar’la yüz yüze görüşme fırsatı yakalayacak.