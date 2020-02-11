İngiltere ekonomisi 2019’da yüzde 1,4 büyüdü

3 hours önce
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İngiltere ekonomisi 2019 yılının tamamında yüzde 1,4 büyüme gösterdi. 2018 yılında GSYH yüzde 1,3 büyümüştü.

2019 4’ncü çeyrekte ise GSYH bir önceki çereğe göre değişimm göstermedi. 2018’in aynı dönemine göre ise yüzde 1,1 büyüme gösterdi.

Sadece Aralık ayında bakıldığında ise İngiltere’de GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,3 ve 2018’in aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı.

Sanayi üretimi ise Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,1 arttı.

Geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 1,8 geriledi. Beklenti, sanayi üretiminin bir önceki aya göre yüzde 0,7 artacağı ve yıllık bazda sadece yüzde 0,4 düşüş göstereceği yönündeydi.

Aralık ayında imalat sektörü üretimi bir önceki aya göre yüzde 0,3 artsa da yıllık bazda yüzde 2,5 azaldı. İmalat sektöründe üretimin Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 artması ve yıllık bazda yüzde 0,7 gerilemesi bekleniyordu.

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