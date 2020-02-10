İngiliz milyonerden evsizler için oldukça ilginç proje

İngiliz milyoner Peter Dawe, evsizler için ilginç bir proje geliştirdi. Dawe ülke medyasında geniş yer bulan bu parlak buluşunun İngiltere’nin evsiz sorunuyla başa çıkmasına yardımcı olacağını iddia ediyor.

2019 yılı aralık ayında seçimlerde Brexit Partisi’ne aday olan milyoner Peter Dawe,evsizler için büyük bir fark oluşturacak bir icata imza attığını iddia ediyor.

Ülkedeki internet konusunda yaptığı çalışmalarla zengin olan Dawe iki çöp kutusunu birleştirip evsizler için bir kapsül yaptı. 100 sterlin’ne mal olan buluş için Dawe oldukça iddialı.

Hazırladığı bir video ile buluşunu anlatan Dawe, “Sokakta yatanları tekmediklerini gördüm Buluşum uyku tulumlarından daha kuru ve güvenli.” dedi.

Dawe’nin buluşu sosyal medyada da gündem oldu. Çoğu kullancı Peter Dawe’yi aşağılacı buldu.

Ayrıca yerel evsiz yardım kuruluşları da konudan uzak durmaya çalıştıklarını duyurdu.