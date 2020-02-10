İngiltere’de 8. Koronavirüs vakası sonrası ciddi tehdit ilan edildi

İngiltere’de Koronavirüs vakası 8’e yükseldi. Sağlık Bakanlığı koronavirüsü ciddi ve yakın bir tehdit ilan etti. Çin’in Wuhan kenti ise “enfeksiyon bölgesi” olarak belirlendi.

Sağlık Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada, vakalarının sayısının ikiye katlandığını, Koronavirüsün ciddi ve yakın bir tehdit olarak ilan edildiğini, enfeksiyondan şüphelenilenleri izole etmek için güç kullanılabileceğini açıkladı.

Bakanlık ayrıca, Çin’in Wuhan kentini ve bağlı bulunduğu Hubey eyaletini koronavirüsün ilk kez ortaya çıktığı “enfeksiyon bölgesi” olarak belirledi.

İngiltere Hükümeti Tıbbi Baş Danışmanı Chris Whitty, “İngiltere’de dört kişide daha virüs resmi olarak onaylandı. Ülkedeki vaka sayısı 8’e yükseldi” dedi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 909’a yükseldi

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamada, ülke genelinde yeni ismi “yeni koronavirüs zatürresi” (NCP) olarak duyurulan salgın nedeniyle ölenlerin sayısının biri Hong Kong’da olmak üzere 909’a, virüsten etkilenenlerin sayısının ise yaklaşık 6 bin 500’ünün durumu ağır olmak üzere 40 bin 171’e ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, virüs bulaştığı durumu şüpheli olan kişilerin sayısının 23 bin 589, NCP teşhisli hastalarla temas ettikleri gerekçesiyle müşahede altına alınan kişi sayısının da 187 bin 518 olduğu belirtildi.

Çin ana karasının dışında vaka sayısı Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde 36’ya çıkarken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak kaydedildi.

NCP’deki can kaybı SARS’ı geçti

Dünyada 2002-2003’de ortaya çıkan SARS salgınında Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, çoğunluğu Çin’de olmak üzere 774 kişi yaşamını yitirdi.

NCP, SARS’ın yaklaşık bir yılda neden olduğu can kaybını bir ay gibi kısa sürede geride bıraktı.

Çin’in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık 2019’da ortaya çıkan yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülke, Çin’de mahsur kalan vatandaşlarını tahliye etmişti.

İlk olarak Vuhan’da tespit edilen yeni tip koronavirüsün, kısa sürede diğer kent ve ülkelere yayılması üzerine Dünya Sağlık Örgütü “acil durum” ilan etmişti.