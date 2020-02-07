Evlilik hayali kurduğu sevgilisi sapık çıktı

İskoçya’da Nicole Rorison isimli kadın, uyurken bir süredir birlikte olduğu erkek arkadaşının türlü cinsel fantezilerine maruz kaldığını yıllar sonra fark etti. Meğer sapık erkek arkadaşı, kadın uyurken onu filme çekip cinsel tacizde bulunuyormuş.

Korkunç olay İskoçya’da meydana geldi. Nicole Rorison ve erkek arkadaşı James Brown dört yıldır sevgiliydi.

Birlikte oldukları dönem boyunca sevgilisinin herhangi tuhaf bir yanını görmeyen Nicole Rorison, geceleri ise uyuduktan sonra türlü tacizlere uğradığını yıllar sonra farketti. Adamın gün boyunca Nicole iyi davranmasının nedeni ise yapacaklarını kadının uyumasından sonraya saklamasından gizliymiş.Meğer sapık erkek arkadaşı, kadın uyurken onu filme çekip cinsel tacizde bulunuyormuş.

TACİZ ANLARINI KAMERAYA KAYDETTİĞİNİ ÖĞRENDİ

Dört yıl boyunca genç kadın, ikilinin arasında güvene dayalı ve aşk dolu bir ilişki olduğuna inandı. Hatta bir gün evleneceklerini düşünüyordu.

Çift aynı evi paylaşmaya başladı. Ancak 2017 yılında Nicole erkek arkadaşının onu uyurken taciz ettiğini ve bu taciz anlarını kameraya kaydettiğini öğrendi.

Video ve fotoğrafları ilk olarak sapık adamın erkek kardeşi fark etti ve bir USB bellek içinde 2017 yılında Nicole’e verdi.

GÖRÜNTÜLERİ İZLEDİKTEN SONRA SEVGİLİSİNDEN AYRILDI

“Videoyu izlemek için cesaretimi toplamayı bekledim. Televizyonun volümünü son noktaya kadar açtım. Horluyordum. Derin bir uykudaydım” diyen kadın videoyu izledikten sonra dakikalarca titrediğini ve sevgilisinden ayrılmaya karar verdiğini söyledi.