Yaşar Halim gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı

Londra’da geçen hafta salı günü vefat eden İngiltere’nin ilk Türk Süpermarket ve Pastanesi’nin sahibi olan iş insanı Yaşar Halim, dün yapılan cenaze töreninin ardından doğduğu topraklarda defnedilmek için Kuzey Kıbrıs’a gönderildi.

UK Turkish Islamic Trust tarafından yapılan cenaze işlemlerinin ardından Haringey’deki iş yerinin önüne getirilen Halim’in naaşı, burada yapılan vedanın ardından namazı kılınmak üzere Palmer Green Camisine getirildi.

Kalabalık bir kitlenin katıldığı cenaze namazı öncesinde Kıbrıslı Türk imam Hussain Hashim Bakayi Mustafa, merhumun kısa öz geçmişini hatırlatan konuşmasında, “O herkesin kalbine dokunmuş biriydi; Türkü, Rumu, Kürdü, İngilizi tarafından sevilen bir isimdi.” dedi.

Cenaze törenine katılanlardan alınan helalliğin ardından imam Hussain Hashim Bakayi Mustafa tarafından Halim’in cenaze namazı kıldırıldı.

Kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla cenaze aracına bindirilen Halim, toprağa verilmek üzere Kuzey Kıbrıs’a gönderildi.

77 yaşındaki Halim, pazar günü öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek.

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