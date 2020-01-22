İrlandalı yumurta hırsızının 35 yıllık kaçakçılık serüveni

35 yıl boyunca yırtıcı kuş kaçakçılığı yaptı, 3 kıtada yakalandı, 3 ülkede hapis yattı. En son Brezilya’da kanundan kaçan Jeffrey Lendrum Londra’da yeniden binlerce dolar değerinde yırtıcı kuş yumurtasıyla yakalandı. Şimdi ise kapana kısılmak üzere.

İrlanda ve Zimbabve asıllı 58 yaşındaki Jeffrey Lendrum 30 yıl boyunca ‘Yumurtaların Pablo Escobar’ı’ lakabını taşıdı. Kolombiyalı Pablo Escobar, dünyanın en büyük uyuşturucu kaçakçısı olarak anılıyor. Lendrum ise, Escobar’dan farklı olarak nadir bulunan ve yırtıcı kuşların yumurtasını çalarak ticaretini yaptı. Uluslararası zengin müşterileri için çoğunluğunu yırtıcı kuşların oluşturduğu yumurtaları çalan Lendrum 2018’de İngiltere’nin başkenti Londra’daki Heathrow Havaalanı’nda gümrük memurlarına toplamda 130 bin dolar (776 bin TL) değerinde 19 kuş yumurtasıyla yakalandı. Arama sırasında yumurtaları yuva şeklinde dizayn ettiği beline ‘kuluçka’ gibi yerleştirdiği anlaşıldı.

Brezilya da iade talep ediyor

Satılmadan önce kırılması mümkün olmayan yumurtalar arasında akbaba, şahin, kara çaylak gibi kuşların bulunduğu fark edildi. Lendrum geçtiğimiz yılın Ocak ayında İngiltere’de 3 buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldı. Bugün bir mahkemesi daha görülecek Lendrum, eğer İngiltere iade talebini kabul ederse Brezilya’da hapis yatacak. 2016’da Brezilya’da bir mahkeme, papağan yumurtalarını ülke dışına çıkarırken yakalanan Lendrum’a 4 buçuk yıl hapis cezası vermiş, Lendrum ise kaçmıştı. Lendrum, Brezilya’da da aranıyor. Ailesindeki tek kaçakçı olmayan Lendrum, ilk kez 22 yaşında babasıyla yaptığı ufak bir hırsızlık sırasında yakalanmasının ardından ceza almıştı. Yasa dışı kuş kaçırmanın engellenmesine yönelik çalışmalar yürüten kurumlar tarafından oldukça iyi tanınan Lendrum, bugüne kadar Kanada, Brezilya ve İngiltere’de hapse girdi.

Kuş popülasyonu tehlikede

Yumurta kaçakçılığı asıl olarak Orta Doğu’ya doğru akıyor. Geleneksel kuşçuluğun yoğun olarak sürdürüldüğü Orta Doğu ülkelerinde varlıklı müşteriler arasında şahin yavruları oldukça popüler. Vahşi doğa ticareti uzmanlarına göre bir şahin yumurtası, körfez ülkelerinde binlerce dolara alıcı bulabilir. Interpol’e göre yasa dışı hayvan ticaretinin senelik değeri 20 milyar dolar. Ancak Yaban Hayatı Ticaret Gözlem Ağı (Traffic) sözcüsü Richard Thomas, bu pazarın zannedilenden daha büyük olduğunu belirterek kayda geçmeyen binlerce vakaya dikkat çekiyor. Thomas, bazı türlerin oldukça nadir bulunduğuna, bu nedenle yumurtalarının da zaten çok az sayıda bulunduğuna işaret ediyor. Kaçakçılığın kuş popülasyonuna büyük darbe vurduğunu belirten Thomas, kaçakçıların ciddi suçlara devam ettiğini söylüyor.

‘Onu kahramanlaştırmayın’

Lendrum 2010’da İngiltere’deki Birmingham Uluslararası Havaalanı’nda göğsüne yapıştırdığı yumurtalarla yakalanmıştı. İngiltere basını tarafından ‘Yumurtaların Pablo Escobar’ı olarak anılan Lendrum, daha önce ‘üç farklı kıtada’ gözaltına alındı. Afrika’nın güneyinde 1965 ile 1978 yılları arasında var olan Rodezya devletinin özel kuvvetlerinde görev yapmış Lendrum, Kanada’da yaptığı bir hırsızlıkta helikopterden halatla sarkarak yuvasındaki yumurtayı çalmıştı. Financial Times gazetesi Lendrum’u ‘Dünyanın en büyük kuş soyguncusu’ olarak nitelemiş, Traffic sözcüsü Richard Thomas, “Onu bir kahramana dönüştürmeyin” uyarısında bulunmuştu.