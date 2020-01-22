65 yıllık evli karı-koca birkaç saat arayla hayatlarını kaybetti

ABD’de 65 yıl önce evlenen Jack-Harriet Morrison çifti, kaldıkları huzurevinde aynı gün birkaç saat arayla öldü. Çiftin el ele tutuşmak için yan yana yataklarda kaldıkları belirtildi.

1955 yılındaki Cadılar Bayramı’nda tanışan ve hayatlarını birleştirmeye karar veren Jack ve Harriet Morrison, 65 yıllık birlikteliklerinden sonra Missouri eyaletinin St. Louis kentindeki huzurevinde 11 Ocak’ta yalnızca birkaç saat arayla hayata gözlerini yumdu.

Önce 86 yaşındaki Jack Morrison, ondan birkaç saat sonra ise 83 yaşındaki eşi Harriet Morrison hayata veda etti.

Haberde, Jack ve Harriet’in yataklarının, el ele tutabilmeleri için yan yana konulduğu ifade edildi.

1955 yılında Cadılar Bayramı’nda tanışan ve ertesi yıl evlenen Morrison ailesi, 2 erkek çocuk sahibiydi.

Morrison çiftinin sağlık durumunun kötüye gitmesi nedeniyle bir yıl önce huzurevine yerleştirildiği belirtildi.